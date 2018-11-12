Как главного российского Деда Мороза встречали в Барнауле

Главный Дед Мороз России 12 ноября приехал в Барнаул — отсюда начнется его путешествие по стране. За два месяца он проедет по 22 городам.

Своего российского коллегу встречал Дед Мороз Алтайского края. Они увиделись в Нагорном парке, куда с самого утра пришли горожане. Местный Дедушка похвастался новой шубой и показал гостю город.

В Барнауле Дед Мороз пробудет два дня. Вместе с ведущим «Делового утра НТВ» Максимом Приваловым он отправится в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и станет почетным гостем на концерте воспитанников Центра.

Также Дед Мороз навестит 12-летнего Олега, которого воспитывает мама. Они борются с диагнозом Олега — ДЦП, и не теряют веры в чудо. Деда Мороза ждут в многодетной семье Прохоровых в день юбилея — 25-летия совместной жизни родителей.

Встреча главного российского Деда Мороза в Барнауле. 2018 год. Анна Зайкова.

В алтайской резиденции российский Дед Мороз встретится с ребятами, чьи желания исполнил в прошлом году — с маленькой балериной Лизой и Ильёй, который мечтал научиться кататься на коньках. Ребята расскажут, как изменилась их жизнь за год и каких успехов они достигли.

Дневник путешествия Деда Мороза будет ежедневно выходить на НТВ в программе «Деловое утро». Всего за два года главный Дед Мороз вместе с командой телеканала проехал 35 тыс. км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков.