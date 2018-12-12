Гороскоп на 2019 год по знакам: что ожидает в новом году

Овен Представителям этого знака стоит избегать открытых конфликтов и скандалов. В 2019 году воинские умения Овнов пригодятся в борьбе за карьерные высоты. Для некоторых в 2019-м жизненные обстоятельства изменятся в лучшую сторону без активного участия. Главное в начале года поставить правильную цель и двигаться к ней. Это касается деловой, семейной и дружеской сферы.

Телец Для людей этого знака 2019-й станет спонтанным и противоречивым. С одной стороны Тельцов ожидает удача во многих начинаниях, с другой — им предстоит встретиться с трудностями. Чтобы обойтись без них, стоит не задирать нос в общении с окружающими. 2019 год может принести в жизнь Тельцов уважение и процветание. Однако это возможно в случае, если люди будут контролировать свои поступки. Тельцам нужно быть трудолюбивыми, тогда у них не будет проблем с финансами и личной жизнью.

Близнецы Для представителей этого знака 2019 год сможет стать периодом серьезных изменений. Гороскоп советует принимать проблемы как точки роста. Если работа над характером будет проведена правильно, то Близнецы ощутят положительные изменения в делах, финансах, любви и здоровье. У них есть шанс обрести гармонию в семье или познакомиться с потенциальной второй половинкой, а здоровье не доставит проблем.

Рак Им придется пройти проверку на целеустремленность. По гороскопу на 2019 год Ракам будет трудно сконцентрироваться на развитии предыдущих идей. Появление новых потенциальных проектов может сбить представителей знаков с пути, это станет для них испытанием. Им рекомендуют научиться следовать за главным. Сложнее всего это будет сделать в первой половине года, потому что к деловым проблемам прибавится домашнее недопонимание. В сфере отношений Ракам стоит умерить свое упорство. Тогда во второй половине 2019-го в личной жизни все будет хорошо.

Лев Представителям этого знака рекомендуют быть смелым в идеях, трудолюбивым и сдержанным в обсуждении. Лучше всего не стоит делиться своими планами даже с хорошими знакомыми, потому что они могут «украсть» идею и поделиться мыслями с другими людьми, недовольство коллег и друзей может отбить у вас желание делать что-либо. Если соблюсти эти советы, то к концу года можно наслаждаться результатами своих трудов. В 2019-м Львам можно браться за дерзкие и смелые проекты. Главное, не впутывайте в них сомнительных людей.

Дева Воплотить оригинальные идеи в жизнь Девам поможет присущая им рациональность. Важно направить свою энергию на реализацию задуманного, а не на решение чужих проблем. Сейчас необходимо поставить свои интересы выше других людей. Вторая половинка поймет и даже поддержит. Одиноким не стоит бояться — 2019-й приготовил много приятных встреч, одна из которых может перерасти в начало серьезных отношений.

Весы В 2019 году людям, рожденным под созвездием Весов, нужно обрести упорство в достижении целей. Сейчас важно проделать работу над прошлыми ошибками, исправить критичные черты характера и адекватно реагировать на трудности. Если к этому подойти серьезно, то уже ближе к середине года неприятные сюрпризы сменятся радостными переменами. В год Желтой Земляной Свиньи представители знака станут уверенней, а их любимые люди будут заботливыми. Одинокие люди смогут привлечь к себе внимание противоположного пола.

Скорпион Людей этого Зодиака ожидают серьезные изменения в жизни. С одной стороны это хорошо, однако возникшие перемены могут кардинально запутать жизнь человека. Второй вариант возможен только в случае сопротивления всему новому. Согласно гороскопу, если человек не будет готов к изменениям, то это может привести к хаусу и нервотрепке в жизни. Если быть открытым к переменам, то жизнь принесет комфорт и благополучие.

Стрелец Для представителей знака 2019-й год будет двояким. В первом случае, речь идет об утрате целей и мотивации. Это может произойти, если 2018 год прошел без идей и желаний. Если же Стрельцы продолжат начатое ранее движение, то 2019 год станет удачным для деловых и материальных достижений. В любви изменения достанутся семейным людям. Холостых ожидают яркие эмоции, хотя вряд ли в их жизни появится надежный человек. Стрельцов ожидает много знакомств, возможно возобновление ранее разорванных отношений.

Козерог Решение жить на полную катушку может привести к материальному благополучию. По гороскопу на 2019 год людям, рожденным под созвездием Козерога, положено много удачных моментов. Важно понят, что никто и ничего не сделает за вас, нужно самостоятельно влиять на жизнь. В течение года Козероги столкнутся с несвойственным для них колебанием в принятии решений. Это может негативно сказаться на личных отношениях. Одиноким представителям знака лучше не тратить время на поиски спутника жизни, сейчас стоит заняться работой над собой и своей деловой активностью.

Водолей Многих представителей знаков в течение 2019 года будет преследовать желание бросить начатое дело, потому что оно не приносит результата. Лишь трудолюбивые и целеустремленные люди станут успешными и реализуют намеченные планы. Для тех, кто будет стремиться к карьерному росту, придется хорошо делать свою работу, не пытаясь что-то доказывать начальству. Спокойная работа с уверенным результатом поможет получить новую должность. Планомерное проявление внимания позволит наладить Водолеям отношения с близкими. Важно находить время для любимых даже при высокой занятости.