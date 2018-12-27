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Губернатор Томенко рассказал, зачем снял шарики с ёлки в Кремле

27 декабря губернатор Алтайского края рассказал в Instagram, что снял с ёлки в Кремле пять шариков. Виктор Томенко сделал это перед тем, как пойти на заседание Госсовета.

Виктор Томенко снял пять шариков с "Ёлки желаний" в Кремле. 27 декабря 2018 года.
Виктор Томенко снял пять шариков с "Ёлки желаний" в Кремле. 27 декабря 2018 года.
www.instagram.com/gubernator_tomenko

По словам губернатора, добровольцы предложили ему взять несколько шариков с т.н. «Ёлки желаний». В пяти игрушках были спрятаны желания детей и взрослых из Алтайского края, которые в чем-то нуждаются. Волонтеры предложили выбрать один или несколько шариков. Томенко взял их все. И пообещал, что до 13 января все пять просьб будут выполнены:

Уже дал поручение связаться с ребятами и выяснить детали. В субботу обсудим, какие ресурсы привлечь — государственные, муниципальные или бюджетные средства. Желания должны быть выполнены до 13 января — до старого Нового года. Нужно торопиться!

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