Губернатор Томенко рассказал, зачем снял шарики с ёлки в Кремле

По словам губернатора, добровольцы предложили ему взять несколько шариков с т.н. «Ёлки желаний». В пяти игрушках были спрятаны желания детей и взрослых из Алтайского края, которые в чем-то нуждаются. Волонтеры предложили выбрать один или несколько шариков. Томенко взял их все. И пообещал, что до 13 января все пять просьб будут выполнены:
Уже дал поручение связаться с ребятами и выяснить детали. В субботу обсудим, какие ресурсы привлечь — государственные, муниципальные или бюджетные средства. Желания должны быть выполнены до 13 января — до старого Нового года. Нужно торопиться!