С Фоменко и Ярмольником: каким будет самый дорогой новогодний спектакль в Барнауле

17 декабря на сцене театра драмы покажут спектакль «И снова с наступающим!», который обещает быть самым дорогим новогодним представлением в Барнауле: билеты стоят от 1,6 тыс. до 6 тыс. рублей. В постановке участвуют всего два актера — Николай Фоменко и Леонид Ярмольник.

Николай Фоменко и Леонид Ярмольник в спектакле "И снова с наступающим!".

По сюжету известный телеведущий Кирилл Цандер (Леонид Ярмольник) за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол в подъезд и собирается встречать праздник в одиночестве, рядом с двумя лифтами.

Но тут появляется Дед Мороз из бюро добрых услуг (Николай Фоменко). Выясняется, что это Михаил Громов — бывший однокурсник Цандера по актерскому факультету, у которого профессиональная жизнь сложилась «не так ажурно». Весь спектакль эти парни будут праздновать Новый год и выяснять отношения.

Спектакль «И снова с наступающим!» по роману Родиона Овчинникова «Несколько пролетов вверх» был создан по инициативе Леонида Ярмольника в театре «Современник». Партнером Ярмольника был Сергей Гармаш, но тандем распался. Теперь в спектакле занят Николай Фоменко.

Зрители, посмотревшие постановку, в основном довольны. Они отмечают трогательный длинный монолог Фоменко, игру Ярмольника и отсутствие шуток ниже пояса. «И снова с наступающим» — не совсем комедия. Конечно, некоторые моменты вызовут хохот, но и поплакать там есть над чем.

«Мы стараемся делать спектакль не эстрадным, а очень драматическим — веселым, грустным, тонким и романтичным. Это такая современная комедия дель арте», — рассказал Николай Фоменко в интервью HELLO.

Герой Ярмольника — собирательный образ успешного шоумена: в нем есть и Ургант, и Нагиев, и Фоменко, и чуть-чуть сам Ярмольник.

«Он богат, популярен, у него есть все, что является формальным показателем удачи в жизни. Он замечательный парень, — говорит актер о своем герое. — Еврей, что в этой истории немаловажно. Эта тема присутствует в нашей жизни. Это повод для обсуждений, конфронтаций, приколов, анекдотов… В данном случае это делает пьесу более мясистой, сочной».

Интрига спектакля — в противопоставлении: русский и еврей, бедный и богатый, несчастливый и счастливый, характеры героев и их судьбы очень разные.

Третьи «героем» новогоднего представления станет водка. Это некий проявитель, в котором раскрываются характеры персонажей. Чем больше они пьют, тем становятся ярче и громче. Они то дерутся, то целуются, то становятся просто невероятно трогательными.