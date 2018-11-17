«Мам, хочу быть супергероем»: идеи новогодних костюмов для детей

Образ на утренник — дело не простое, ведь угодить маленьким модникам не так просто, как кажется на первый взгляд. Дети всё больше хотят быть похожими на персонажей фильмов и мультфильмов. Но какого героя выбрать? Altapress.ru подобрал яркие праздничные костюмы, от которых ваши дети придут в восторг.

Костюм принцессы или феи

То, что, наверное, не выйдет из детской моды никогда — принцессы и феи. Но вкусы у юных модников меняются примерно со скоростью их увлечений мультфильмами. Какую же героиню выбрать?

Подходов может быть несколько. Первый вариант — вспомнить, какую куклу ваша дочь просила у вас на прошлой неделе. Второй — не заострять внимание на конкретном персонаже и удивить своего ребенка красивыми аксессуарами — крыльями, волшебной палочкой или короной. Их можно сделать вместе с ним.

Бабочка

Костюм, который легко можно сделать даже без специальных знаний в области кройки и шитья. Самое необходимое для изготовления — крылья и усики. Но найти в магазине готовый набор проще простого. Даже самое обычное платье будет смотреться хорошо. Но если вам не хочется «как у всех», можно покрасить крылья в яркий цвет, украсить блестками или обшить тканью.

Джедай

На смену рыцарям в доспехах пришли герои из «Звездных воинов». Плащ и лазерный меч — то, что нужно маленькому борцу с тишиной в ваш единственный выходной

Ёжик

На случай если вы опасаетесь отпускать ребенка в садик со световым мечом, есть костюм ежа. Милый обитатель леса точно никого не обидит и лучше других впишется в тематику ёлки и Деда Мороза.

Тролли

Если в вашей семье есть маленький ребенок, вы наверняка знаете о существовании этих пушистых чудиков. Насмотревшись мультфильмов с их участием, дети часами упрашивают своих родителей купить им такие игрушки. Так почему бы не нарядить так вашего ребенка?

Бэтмен и бэтвумен

Ещё один герой, от которого дети просто без ума. Супермен из Готэм-сити, сошедший на экраны со страниц комиксов. И мальчик, и девочка с радостью захотят побегать в костюме с развевающимся плащом. Тем более, что для девочки можно найти розовый комплект.

Символ года

Вариант, который может подойти не каждому ребенку, но точно будет к месту — костюм с символом следующего года. В 2019 году им станет свинья. В такой наряд можно одеть как сына, так и дочку. Тем более, что самое главное в образе — шапочка и пятачок. В дополнение к этому можно купить розовое платье или костюм.