Игры на Новый год: как развлечься в праздничную ночь

Чтобы новогодняя ночь-2019 не прошла уныло, нужно подготовиться к ней заранее. Вкусных блюд и нарядной елки недостаточно для того, чтобы праздник надолго запомнился друзьям. Предлагаем несколько интересных конкурсов и развлечений, которые помогут весело встретить год Желтой Земляной Свиньи.

Краткое содержание

Пожелания на новый год-2019

В начале праздника гости еще не готовы активно участвовать в играх и конкурсах. Поэтому лучше всего начните с легких заданий.

Заранее подготовьте записки с приятными или забавными пожеланиями, поместите их в воздушные шары. Гостям нужно будет только лопнуть шарик и вслух прочитать сообщение. Это развеселит присутствующих и поможет сплотиться.

Примеры поздравлений можно посмотреть здесь.

Позируй

Придумайте смешные новогодние образы и предложите друзьям воплотить их с помощью подручных предметов и фантазии. Заранее подготовьте реквизит, разыграйте роли с помощью жребия.

Пусть участники «сыграют» щедрого Деда Мороза, веселую Бабу Ягу, капризную принцессу, довольную свинку или героя известного фильма. В таком образе предложите попозировать им перед камерой.

После фотосессии подарите участникам подарки. А полученные снимки можно будет распечатать и разослать друзьям. Празднование Нового года они запомнят надолго.

Новый год. Фотографии. СС0

Новости из нового года

Подготовьте карточки, на которых будут записаны 5−6 слов. Они не должны быть связаны. К примеру, «День Мороз, зоопарк, свинья, вентилятор, чесотка», или «Снегурочка, селедка, салют, обморок, роза». Из этой карточки нужно сделать новостное сообщение.

Чем смешнее получится, тем интереснее. После конкурса предложите выпить за то, чтобы в 2019 году было больше позитивных новостей.

Новогодние предсказания

Многие хотят знать, что их ожидает в новом году. Сложите в одну шапку бумажки с именами присутствующих, а в другую — вопросы-пожелания. Выберите ведущего, который будет вытаскивать листочки из первой и второй шапки.

Вопросы могут быть разными, например: «Кто будет много путешествовать в 2019 году?», «Кто поцелует соседа справа через одну минуту», «Кто станет знаменитым» и проч.

Новый год. Елка. СС0

Выкрутись из ситуации

Участникам предлагают рассмотреть затруднительные ситуации, из которых нужно найти нестандартный выход. Тот участник, который даст наиболее смешной ответ, получит приз.

Можно спросить: «Что делать, если вы проиграли зарплату своих подчиненных в казино?», «Что делать, если вас случайно заперли в офисе поздно вечером?», «Что делать, если вы застряли в лифте с начальником?».