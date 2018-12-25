Календарь Минобороны с армейским юмором про «снос головы» взорвал рунет и напугал Запад

Календарь «Армия России» опубликовали на официальном сайте министерства 25 декабря. Каждая страница календаря содержит фото военных или боевой техники и сопровождается шуточными подписями: «От некоторых женщин сносит голову», «Доставка грузов в любую точку мира» с фото комплекса «Тополь-М», и снимок солдатов в сугробах с подписью «российские подснежники».
Большинство пользователей назвали календарь смешным. Кто-то предложил разослать его по всему миру, чтобы все могли оценить мощь российского военного потенциала.
В Twitter пользователи пожаловались, что из-за ажиотажа сайт Минобороны не выдерживает нагрузки. Пользователь Twitter Александр Белозер обещал прийти на помощь всем желающим обзавестись календарем.
#Календарь2019 Представляем оригинальный армейский календарь на 2019 год, доступный для скачивания в высоком разрешении https://t.co/oO2Tq8S6Ct #Минобороны #НовыйГод #Мультимедиа pic.twitter.com/6ugcwsYHlo— Минобороны России (@mod_russia) December 25, 2018
Народ сообщает, что при скачивании архива с календарём МинОбороны появились проблемы - видимо, много желающих.— Alexander Belozor (@belozor) December 25, 2018
Кому надо - могу выслать архив, у меня есть. Координаты в личку.
лучший календарь, что я видел в своей жизни— Hux (@Hux5508) 25 декабря 2018 г.
Минобороны выпустило юмористический календарь на 2019 год.— ТОТ САМЫЙ Ап АПТЕЧНЫЙ КОВБОЙ (@upgrade16121) 25 декабря 2018 г.
полный хохотач, сейчас Искандер встанет, буду тут всё в ядерный пепел превращать. pic.twitter.com/GqGzaB0GUF
Однако некоторые увидели в календаре проявление грубости и жестокости: что фото детей в военной форме, как и шутки над смертоносным оружием, назвали неуместным.
«Скудоумие высшее просто! В Минобороны все такие?» — поинтересовался один из граждан. Другой признался, что даже испытывает чувство стыда, глядя на армейский календарь.
Представителей Минобороны РФ выпустили из дурдома, а они выпустили календарь на 2019 год. pic.twitter.com/5fhq4Iye9w— Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) December 25, 2018
Министерство обороны РФ выпустило календарь на 2019 г. И за него почему-то очень стыдно pic.twitter.com/u6qN8K8dxm— 浪人 (@_Skitalets_) December 25, 2018
Это из официального календаря Минобороны России на 2019 год.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 25 декабря 2018 г.
Но помните: детей в милитаристской пропаганде используют и к войне готовят в США, Украине и Британии, а мы - самые миролюбивые. pic.twitter.com/Kx3P5JxAb8
Только полностью больные на голову люди могли придумать такое ... «Минобороны России приготовило новогодний календарик» #россия #идиотизм #шойгу pic.twitter.com/Y6fVMQ0PoA— «Кремлевский Путь» (@AngleGrinder2) 25 декабря 2018 г.
Британская Daily Mail уже назвала календарь «жутким рождественским поздравлением Путина», адресованным Западу. По мнению издания, российское военное ведомство намеренно выпустило новинку именно в день празднования католического Рождества. «Это прямая, явная и рассчитанная по времени насмешка над западными и другими странами, отмечающими Рождество», — говорится в материале.
Авторов статьи особенно потрясло изображение «Тополя» с подписью «Доставка грузов в любую точку мира»