Календарь Минобороны с армейским юмором про «снос головы» взорвал рунет и напугал Запад

Минобороны представило оригинальный календарь на 2019 год. В нем присутствует характерный армейский юмор и ирония над геополитической ситуацией. Календарь не всем пришелся по нраву. Некоторым пользователям даже стало стыдно за него.

Календарь «Армия России» опубликовали на официальном сайте министерства 25 декабря. Каждая страница календаря содержит фото военных или боевой техники и сопровождается шуточными подписями: «От некоторых женщин сносит голову», «Доставка грузов в любую точку мира» с фото комплекса «Тополь-М», и снимок солдатов в сугробах с подписью «российские подснежники».

Большинство пользователей назвали календарь смешным. Кто-то предложил разослать его по всему миру, чтобы все могли оценить мощь российского военного потенциала.

В Twitter пользователи пожаловались, что из-за ажиотажа сайт Минобороны не выдерживает нагрузки. Пользователь Twitter Александр Белозер обещал прийти на помощь всем желающим обзавестись календарем.

Однако некоторые увидели в календаре проявление грубости и жестокости: что фото детей в военной форме, как и шутки над смертоносным оружием, назвали неуместным.

«Скудоумие высшее просто! В Минобороны все такие?» — поинтересовался один из граждан. Другой признался, что даже испытывает чувство стыда, глядя на армейский календарь.

Британская Daily Mail уже назвала календарь «жутким рождественским поздравлением Путина», адресованным Западу. По мнению издания, российское военное ведомство намеренно выпустило новинку именно в день празднования католического Рождества. «Это прямая, явная и рассчитанная по времени насмешка над западными и другими странами, отмечающими Рождество», — говорится в материале.

Авторов статьи особенно потрясло изображение «Тополя» с подписью «Доставка грузов в любую точку мира»