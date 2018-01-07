Святки длятся с Рождественского Сочельника до Крещения Господня (19 января). С этим периодом люди издревле связывали некоторые приметы и обычаи. Рождественские святки делились на три праздника — Рождество, Старый Новый год и Крещение Господне. По тому, что происходило в эти дни, предсказывали, каким будет год. Altapress.ru собрал несколько примет, по которым вы сможете проверить, что ожидает вас в 2018-м.
К урожаю, деньгам и счастью: какие приметы и обычаи существуют в Святки
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