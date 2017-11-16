Новый год Имидж

Как быстро похудеть к Новому году-2018

Сегодня, 19:44.
Жизнь

До Нового года похудеть хочется многим. Чтобы встретить Новый год-2018 в хорошей форме, не нужно голодать неделю и изнурять себя в спортзале. Достаточно выбрать для себя способ, который позволит за короткое время сбросить несколько килограммов без вреда здоровья.

Диета. Похудение.
Диета. Похудение. Фото : СС0.

Как похудеть к Новому году за месяц

Лучше всего начать худеть постепенно, хотя бы за месяц до Нового года. Организм легко переносит длительное похудение, вы испытываете меньше стресса и привыкаете к новому режиму питания.

Строгие диеты отрицательно влияют на организм. Это грозит тем, что всё съеденное в новогодние праздники быстро останется на ваших боках.

Предновогодняя диета требует соблюдать несколько правил. Прежде всего, из рациона следует исключить выпечку, сладкие напитки, сладости, свеклу, копченые и жареные продукты, сало, колбасу и соления. Больше пейте обычной воды.

Не стоит переедать, лучше питаться дробно — около 5 раз в день. Дважды в неделю делайте разгрузочный день на гречке — с вечера залейте крупу кефиром и ешьте её в течение следующего дня.

Не забывайте о физических нагрузках. Больше ходите пешком, делайте ежедневную зарядку дома (хотя бы по 20 минут), запишитесь в тренажерный зал, бассейн или катайтесь на лыжах.

Правильное питание и активный образ жизни против диет.
Правильное питание и активный образ жизни против диет.

Как похудеть к Новому году за две недели

При выборе определенной диеты, стоит обратить внимание на список продуктов и личные противопоказания.

Один из вариантов двухнедельной диеты — японская. Придерживаясь этой диеты, нельзя употреблять соль, сахар, мучное. Необходимо есть только низкокалорийные продукты, которые не вызывают чувства голода — рыбу, бобовые, рис, фрукты, овощи. В большинстве случаев, есть эти продукты надо в сыром виде.

За день до диеты лучше устроить себе подготовительный день — не солить еду и есть более легкую пищу.

  • 1-ый день

Завтрак: чашка кофе без сахара.

Обед: салат из пекинской капусты и 2 сваренных вкрутую яйца, домашний томатный сок.

Ужин: рыба на пару, не более 250 гр.

  • 2-ой день

Завтрак: чашка кофе и сухарик из ржаной муки.

Обед: капустный салат и рыба.

Ужин:100 — 200 гр. отварной говядины, и стакан кефира.

  • 3-ий день

Завтрак: кофе и сухарик.

Обед: жареный кабачок.

Ужин: салат из капусты и 2 вареных яиц, 200 гр.  отварной говядины.

  • 4-ый день

Завтрак: кофе.

Обед:  яйцо, морковь, кусочек сыра.

Ужин: два яблока.

  • 5-ый день

Завтрак: вареная морковь с лимонным соком и чашка кофе.

Обед: рыба и томатный сок.

Ужин: яблоки.

  • 6-ой день

Завтрак: чашка кофе.

Обед: вареная курица и капустный салат.

Ужин: два вареных яйца и салат.

  • 7-ой день

Завтрак: зеленый чай.

Обед: 200 гр отварной говядины и фрукты.

Ужин: меню любого дня кроме третьего.

Вторую неделю повторите по меню первой. Не рекомендуется заменять продукты из списка каким-либо другими. При соблюдении всех рекомендаций можно похудеть Нового года до 10 кг за две недели.

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