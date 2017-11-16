Как быстро похудеть к Новому году-2018

До Нового года похудеть хочется многим. Чтобы встретить Новый год-2018 в хорошей форме, не нужно голодать неделю и изнурять себя в спортзале. Достаточно выбрать для себя способ, который позволит за короткое время сбросить несколько килограммов без вреда здоровья.
Как похудеть к Новому году за месяц
Лучше всего начать худеть постепенно, хотя бы за месяц до Нового года. Организм легко переносит длительное похудение, вы испытываете меньше стресса и привыкаете к новому режиму питания.
Строгие диеты отрицательно влияют на организм. Это грозит тем, что всё съеденное в новогодние праздники быстро останется на ваших боках.
Предновогодняя диета требует соблюдать несколько правил. Прежде всего, из рациона следует исключить выпечку, сладкие напитки, сладости, свеклу, копченые и жареные продукты, сало, колбасу и соления. Больше пейте обычной воды.
Не стоит переедать, лучше питаться дробно — около 5 раз в день. Дважды в неделю делайте разгрузочный день на гречке — с вечера залейте крупу кефиром и ешьте её в течение следующего дня.
Не забывайте о физических нагрузках. Больше ходите пешком, делайте ежедневную зарядку дома (хотя бы по 20 минут), запишитесь в тренажерный зал, бассейн или катайтесь на лыжах.
Как похудеть к Новому году за две недели
При выборе определенной диеты, стоит обратить внимание на список продуктов и личные противопоказания.
Один из вариантов двухнедельной диеты — японская. Придерживаясь этой диеты, нельзя употреблять соль, сахар, мучное. Необходимо есть только низкокалорийные продукты, которые не вызывают чувства голода — рыбу, бобовые, рис, фрукты, овощи. В большинстве случаев, есть эти продукты надо в сыром виде.
За день до диеты лучше устроить себе подготовительный день — не солить еду и есть более легкую пищу.
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1-ый день
Завтрак: чашка кофе без сахара.
Обед: салат из пекинской капусты и 2 сваренных вкрутую яйца, домашний томатный сок.
Ужин: рыба на пару, не более 250 гр.
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2-ой день
Завтрак: чашка кофе и сухарик из ржаной муки.
Обед: капустный салат и рыба.
Ужин:100 — 200 гр. отварной говядины, и стакан кефира.
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3-ий день
Завтрак: кофе и сухарик.
Обед: жареный кабачок.
Ужин: салат из капусты и 2 вареных яиц, 200 гр. отварной говядины.
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4-ый день
Завтрак: кофе.
Обед: яйцо, морковь, кусочек сыра.
Ужин: два яблока.
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5-ый день
Завтрак: вареная морковь с лимонным соком и чашка кофе.
Обед: рыба и томатный сок.
Ужин: яблоки.
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6-ой день
Завтрак: чашка кофе.
Обед: вареная курица и капустный салат.
Ужин: два вареных яйца и салат.
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7-ой день
Завтрак: зеленый чай.
Обед: 200 гр отварной говядины и фрукты.
Ужин: меню любого дня кроме третьего.
Вторую неделю повторите по меню первой. Не рекомендуется заменять продукты из списка каким-либо другими. При соблюдении всех рекомендаций можно похудеть Нового года до 10 кг за две недели.
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