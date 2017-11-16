Как быстро похудеть к Новому году-2018

Как похудеть к Новому году за месяц

Лучше всего начать худеть постепенно, хотя бы за месяц до Нового года. Организм легко переносит длительное похудение, вы испытываете меньше стресса и привыкаете к новому режиму питания.

Строгие диеты отрицательно влияют на организм. Это грозит тем, что всё съеденное в новогодние праздники быстро останется на ваших боках.

Предновогодняя диета требует соблюдать несколько правил. Прежде всего, из рациона следует исключить выпечку, сладкие напитки, сладости, свеклу, копченые и жареные продукты, сало, колбасу и соления. Больше пейте обычной воды.

Не стоит переедать, лучше питаться дробно — около 5 раз в день. Дважды в неделю делайте разгрузочный день на гречке — с вечера залейте крупу кефиром и ешьте её в течение следующего дня.

Не забывайте о физических нагрузках. Больше ходите пешком, делайте ежедневную зарядку дома (хотя бы по 20 минут), запишитесь в тренажерный зал, бассейн или катайтесь на лыжах.

Как похудеть к Новому году за две недели

При выборе определенной диеты, стоит обратить внимание на список продуктов и личные противопоказания.

Один из вариантов двухнедельной диеты — японская. Придерживаясь этой диеты, нельзя употреблять соль, сахар, мучное. Необходимо есть только низкокалорийные продукты, которые не вызывают чувства голода — рыбу, бобовые, рис, фрукты, овощи. В большинстве случаев, есть эти продукты надо в сыром виде.

За день до диеты лучше устроить себе подготовительный день — не солить еду и есть более легкую пищу.