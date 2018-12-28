Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на Новый год и Рождество

С 1 января и во время новогодних праздников из-за резкого спада пассажиропотока общественный транспорт будет ходить по специальному расписанию:
- 1 января 2019 года на 50% сократятся утренние рейсы и плановое количество автобусов,
- со 2 по 3 января 2019 года транспорт будет ездить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 20%,
- с 4 по 8 января 2019 года — согласно действующему расписанию выходного дня.
В ночь празднования Рождества Христова с 6 на 7 января в Барнауле трамваи будут ходить по следующим маршрутам:
- от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до ст."Докучаево" и ст. «Кордон», и по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»,
- от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6,
- от Александро-Невского собора в 01:15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.