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Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на Новый год и Рождество

31 декабря общественный транспорт Барнаула будет работать в штатном режиме, однако во время январских праздников количество автобусов сократится, сообщает сайт мэрии со ссылкой на городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

С 1 января и во время новогодних праздников из-за резкого спада пассажиропотока общественный транспорт будет ходить по специальному расписанию:

  • 1 января 2019 года на 50% сократятся утренние рейсы и плановое количество автобусов,
  • со 2 по 3 января 2019 года транспорт будет ездить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 20%,
  • с 4 по 8 января 2019 года — согласно действующему расписанию выходного дня.

В ночь празднования Рождества Христова с 6 на 7 января в Барнауле трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

  • от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до ст."Докучаево" и ст. «Кордон», и по специальному трамвайному маршруту: «Покровский собор — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст. «Докучаево»,
  • от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6,
  • от Александро-Невского собора в 01:15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.
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