Как избежать похмелья на Новый год: 5 советов

Бороться с похмельем нужно начинать еще задолго до его появления — до празднования Нового года-2019. Altapress.ru отобрал пять советов, который помогут не болеть 1 января.

Не пить на голодный желудок

Иначе алкоголь быстро попадет в кровь, и такое опьянение на следующий день обернется сильным похмельем. Лучше перед новогодним застольем съесть жирное блюдо, это поможет предотвратить вредное воздействие этилового спирта на желудок.

Не смешивать алкоголь

Во время празднования Нового года-2019 не стоит смешивать спиртные напитки, особенно с водкой. Нельзя добавлять в них газировку — она ускорит процесс всасывания этилового спирта. Также после алкогольных напитков лучше закусывать — это замедлит опьянение. Тяжелые последствия на утро бывают после употребления таких напитков, как коньяк, виски и шипучие вина. Головную боль может вызвать красное вино, пишет medportal.ru. Будте осторожны с употреблением этих напитков.

Алкоголь. Пиво. открытые источники ( CC0)

Выбрать «прямой» бокал

Проведенное в Бристольском университете исследование показало, что люди, которые пьют пиво из бокала с прямыми стенками, выпивают медленнее тех, кто предпочитает бокалы со скругленными стенками, пишет mhealth.ru.

Исследование также показало, что отметки в четверть, половину и три четверти стакана заставляют мозг контролировать количество выпиваемого и замедлить процесс, чтобы организм успевал перерабатывать поступающий алкоголь.

Добавить лед

Если во время празднования Нового год-2019 вы пьете коктейли или крепкие напитки со льдом, то лучше дождитесь, пока его кубики полностью растают. Так можно снизить концентрацию алкоголя в бокале и энергопотерю от обезвоживания.

Бокал. Лед. СС0

Остановиться заранее

Алкоголь мешает организму вырабатывать мелатонин. Становится сложнее уснуть, поэтому наутро помимо похмелья добавляется усталость. Специалисты рекомендуют перестать пить алкоголь в новогоднюю ночь как минимум за час до сна.

Так как алкоголь приводит к обезвоживанию клеток, после застолья стоит выпить полтора стакана воды, даже если не ходите.