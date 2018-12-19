Как нарядить елку на Новый год, если дома кот

Установите маленькое дерево
На невысоком дереве меньше игрушек, которые можно разбить. Лучше всего установить маленькую елку на столе или в комнате, где не бывает животного.
Рядом с елкой не должно быть предметов, по которым можно забраться на дерево.
Ствол елки можно обернуть фольгой и сбрызнуть спреем или эфирным маслом с цитрусовым запахом, чтобы отпугнуть животное, пишет wday.ru.
Не давайте коту подойти к елке. Чтобы он выучил команду «Нельзя», пшыкайте на него водой из пульверизатора. На третий-четвертый раз питомец не захочет подходить к новогоднему дереву.
Спрячьте провода
Гирлянды и электрические провода представляют особую опасность, потому что питомцы любят все грызть. Поэтому заклейте и спрячьте провода так, чтобы они не висели. Лучше обмотайте по стволу дерева. Используйте низковольтную проводку или специальный шнур, который отключает подачу электричества при повреждении.
Не используйте дождик
Если кот возьмет в рот кончик дождика, то уже не сможет выплюнуть его. Животное может подавится или повредить острыми концами дождика стенки желудка. В таком случае незамедлительно стоит обращаться к ветеринару.
Для животных токсичны искусственный снег и елочные иголки. Жевание иголок ели способно вызвать стоматит и закупорку кишечника. Лучше не используйте мишуру в качестве елочных украшений и ежедневно убирайте засохшие иголки.
Используйте мягкие игрушки
Котов привлекают блестящие, мерцающие, переливающиеся и крутящиеся игрушки, которые могут разбиться и поранить животное. Поэтому используйте в качестве игрушек конфеты, шоколадки, мандарины. Можно разместить на дереве мягкие игрушки.
Наряжать елку нужно без кота, иначе он подумает, что это игра и тогда от дерева его не оттянуть.