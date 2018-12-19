Как нарядить елку на Новый год, если дома кот

На Новый год принято наряжать елку, украшать комнаты мишурой и гирляндами. Все это привлекает домашних животных, которые могут перевалить или перегрызть украшения. Рассказываем, как украсить на Новый год елку, если в квартире живет кот.

Установите маленькое дерево

На невысоком дереве меньше игрушек, которые можно разбить. Лучше всего установить маленькую елку на столе или в комнате, где не бывает животного.

Рядом с елкой не должно быть предметов, по которым можно забраться на дерево.

Ствол елки можно обернуть фольгой и сбрызнуть спреем или эфирным маслом с цитрусовым запахом, чтобы отпугнуть животное, пишет wday.ru.

Не давайте коту подойти к елке. Чтобы он выучил команду «Нельзя», пшыкайте на него водой из пульверизатора. На третий-четвертый раз питомец не захочет подходить к новогоднему дереву.

Спрячьте провода

Гирлянды и электрические провода представляют особую опасность, потому что питомцы любят все грызть. Поэтому заклейте и спрячьте провода так, чтобы они не висели. Лучше обмотайте по стволу дерева. Используйте низковольтную проводку или специальный шнур, который отключает подачу электричества при повреждении.

Новый год. Гирлянда. СС0

Не используйте дождик

Если кот возьмет в рот кончик дождика, то уже не сможет выплюнуть его. Животное может подавится или повредить острыми концами дождика стенки желудка. В таком случае незамедлительно стоит обращаться к ветеринару.

Для животных токсичны искусственный снег и елочные иголки. Жевание иголок ели способно вызвать стоматит и закупорку кишечника. Лучше не используйте мишуру в качестве елочных украшений и ежедневно убирайте засохшие иголки.

Новый год , Рождество. Новогодние игрушки. СС0

Используйте мягкие игрушки

Котов привлекают блестящие, мерцающие, переливающиеся и крутящиеся игрушки, которые могут разбиться и поранить животное. Поэтому используйте в качестве игрушек конфеты, шоколадки, мандарины. Можно разместить на дереве мягкие игрушки.

Наряжать елку нужно без кота, иначе он подумает, что это игра и тогда от дерева его не оттянуть.