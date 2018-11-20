Как отдыхаем на Новый год 2019

На Новый год-2019 россияне будут отдыхать десять дней. Праздничные каникулы начнутся после шестидневной рабочей недели. Рассказываем, когда начнутся каникулы и когда в 2019 году придется выходить на работу.

Праздничные выходные: сколько будем отдыхать на Новый год-2019

Новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с воскресенья по вторник, сообщается в постановлении на сайте Правительства РФ.

Перед праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Это связано с тем, что 29 декабря, в субботу, будет сокращенный рабочий день.

Первый месяц 2019 года пролетит быстро: в январе будет 17 рабочих дней, а выходные выпадают с 1 по 8 января, а также с 12−13, 19−20,26−27 января.

Куда перенесут выходные

В 2019 году праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).

Когда выходим на работу после новогодних каникул

На работе придется появиться 9 января, в среду. Однако рабочая неделя продлится всего три дня.