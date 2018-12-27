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Как отдыхаем в 2019 году

В связи с официальными праздниками в 2019-м году россиян ожидают несколько длинных выходных.

Салют.
Салют.
СС0

Праздники 2019: как отдыхаем

  • с 1 по 8 января 2019 (с воскресенья по вторник) — новогодние каникулы
  • с 23 и 24 февраля 2019 (суббота и воскресенье) — День защитника Отечества
  • с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье) — Международный женский день
  • с 1 по 5 мая (со среды по воскресенье) — Праздник весны и труда
  • с 9 мая по 12 мая (с четверга по воскресенье) — День Победы
  • 12 июня (среда) — День России
  • со 2 по 4 ноября (с субботы по понедельник) — День народного единства

Перенос праздников в 2019 году

  • выходной день с субботы 5 января будет перенесён на четверг 2 мая,
  • выходной день с воскресенья 6 января перенесут на пятницу 3 мая,
  • выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая, согласно проекту постановления правительства РФ.
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