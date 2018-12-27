Как отдыхаем в 2019 году

Праздники 2019: как отдыхаем
- с 1 по 8 января 2019 (с воскресенья по вторник) — новогодние каникулы
- с 23 и 24 февраля 2019 (суббота и воскресенье) — День защитника Отечества
- с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье) — Международный женский день
- с 1 по 5 мая (со среды по воскресенье) — Праздник весны и труда
- с 9 мая по 12 мая (с четверга по воскресенье) — День Победы
- 12 июня (среда) — День России
- со 2 по 4 ноября (с субботы по понедельник) — День народного единства
Перенос праздников в 2019 году
- выходной день с субботы 5 января будет перенесён на четверг 2 мая,
- выходной день с воскресенья 6 января перенесут на пятницу 3 мая,
- выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая, согласно проекту постановления правительства РФ.