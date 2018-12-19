Как приготовить гуся с апельсинами на Новый год-2019

Гусь с апельсинами и можжевельником — настоящее царское блюдо к новогоднему столу. Его приготовление не терпит суеты и занимает много времени, зато гости точно будут в восхищении. Этим рецептом с altapress.ru поделилась читательница Наталья.

Вся работа с гусем начинается 30 декабря вечером. К этому времени гусь должен быть разморожен, помыт и слегка обсушен.

Делаем маринад:

майонез 400 г

красный перец ( по вкусу , но не бойтесь переборщить , лучше больше)

по вкусу но не бойтесь переборщить лучше больше) соль ( так же как и перец)

так же как и перец) ягоды можжевельника ( слегка раздавить каждую) 12−15 шт

слегка раздавить каждую) 12−15 шт красная сладкая паприка 1 пачка

цедра апельсина на мелкой терке

головка чеснока через «давилку» или на мелкой терке.

Натираем гуся маринадом изнутри довольно щедро. Укладываем внутрь гуся апельсины, порезанные пополам или на четвертинки. Столько, сколько войдет. Скалываем кожу зубочисткой. Снаружи гуся так же щедро смазываем маринадом.

Укладываем тушку в рукав или в несколько слоев фольги, так чтоб сок при запекании не вытекал. Кладем на противень, оставляем до завтрашнего праздничного вечера (можно в прохладе, можно при комнатной, но не в тепле)

Запекать гуся не открывая пакета с маринадом около 2 часов при температуре 150−180 градусов. Затем надорвать рукав (или фольгу) сверху и запечь в открытом виде, для образования корочки еще около 1 часа.

Мясо гуся будет отходить от костей и будет солено-перчено и ароматно по всей тушке, независимо от глубины. К такому гусю хорошо подать клюквенный или брусничный соус.