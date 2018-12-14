Как приготовить закуски на Новый год-2019

Символ Нового года-2019 — Желтая Земляная Свинья — любит, чтобы блюд на столе было много. Предлагаем вомемь рецептов оригинальныз закусок, которые можно сделать достаточно быстро.

Сельдь с горячим соусом

Почистите малосольную селедку, нарежьте небольшими ломтиками, разложите на блюдо, украсьте кольцами репчатого лука. Смешайте половину стакана сметаны, 2 столовые ложки растительного масла, вареный яичный желток, добавьте по 1 чайной ложке сахара и горчицы.

Соус прогрейте на медленном огне. Полейте селедку и подавайте на стол.

Яйца с гусиным паштетом

10 отваренных яиц разрежьте пополам, желтки выньте и разомните вилкой.

Сделайте пасту, смешав желтки с 5 столовыми ложками гусиного паштета, 4 столовыми ложками измельченных орехов, 2 столовыми ложками майонеза, солью и перцем. Тщательно взбейте миксером. Добавьте измельченный фиолетовый лук и еще раз перемешайте.

На тарелку выложите листья салата, на них разместите половинки яиц, заполните их полученной пастой. Украсить зеленью и кольцами лука.

Шарики с крабом и ананасами

150 граммов крабового мяса или палочек и 150 граммов сыра натрите на мелкой терке и смешайте. Мокрыми руками с формируйте шарики, обваляйте в кокосовой стружке и уберите в холодильник.

Выложите на блюдо кружочки ананаса, на них — по шарику, а сверху украсьте красной икрой. Если мясо слишком сухое и шарики разваливаются, можно в крабово-сырную смесь добавить ложку майонеза.

Фаршированные шампиньоны

3 болгарских перца запеките в духовке, снимите кожицу, очистите от семечек и мелко нашинкуйте. Прокрутите в блендере горсть зеленых оливок, пучок тархуна нарубите ножом, порежьте несколько перьев зеленого лука наискось.

Смешайте зелень, оливки и красный перец. Застелите форму для запекания фольгой, шляпки крупных шампиньонов нафаршируйте начинкой и выложите. Натрите на мелкой терке 70 граммов сулугуни, сбрызните грибы маслом, посыпьте сыром и отправьте в духовку на 12 минут в режиме «гриль».

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Рулет с лососем

Порежьте 300 граммов филе красной слабосоленой рыбы тонкими ломтиками. Два листа лаваша разложите на рабочей поверхности и смажьте 150 граммами творожного сыра. Выложите ломтики рыбы, посыпьте рубленым укропом.

Заверните рулет, оберните пленкой, на час отправьте в холодильник. Подавайте, нарезав кусочками шириной 2 см.

Шарики с печенью трески

Ингредиенты:

Печень трески консервированная — 1 банка

Картофель ( сваренный в мундире) — 2 шт.

сваренный в мундире) — 2 шт. Сыр твердый — 50 г

Лук репчатый некрупный — 2−3 шт.

Яйца — 2 шт.

Зелень петрушки — 1 пучок

Соевый соус — 2 ст. л.

Кунжут — 3 ст. л.

Картофель, яйца и сыр натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте, зелень порубите. Печень трески помните вилкой. Все ингредиенты соедините, добавьте соевый соус, перемешайте.

Кунжут обжарьте на сухой сковороде, помешивая. Сформируйте из смеси небольшие шарики, обваляйте в кунжуте, выложите на блюдо, украсьте зеленью.

Лососевый чизкейк

300 граммов филе лосося нарежьте на тонкие полоски. Формы для закуски застелите пищевой пленкой, выложите внахлест полоски филе на дно формы, плотно прижимая их к стенкам. Заполните форму сливочным или творожным сыром — понадобится 500−600 граммов.

Из ломтиков хлеба вырежьте круги диаметром чуть меньше диаметра формы и выложите на сыр. Заверните края лосося к центру, разровняйте поверхность и отправьте в холодильник на несколько часов. Аккуратно выньте закуску и подавайте.

Суфле из куриной печени

Ингредиенты:

Печень куриная — 400 гр

Лук — 1 штука

Морковь — 1 штука

Сметана — 4 ст. ложки

Крупа манная — 4 ст. ложки

Яйцо — 1 штука

Укроп — 1 пучок

Соль — 1 чайная ложка

Перец молотый — по вкусу

Масло сливочное — 1 ст. ложка.

Печень промойте под холодной водой, очистите от пленки. Овощи помойте, очистите. Манку залейте сметаной, перемешайте. Печень, лук и морковь пропустите через мясорубку. Укроп измельчите. Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте.

Форму для запекания смажьте маслом, вылейте в нее печеночный фарш. Поставьте в духовку при 180 °C на 30−40 минут. Остудите, подавайте холодным со свежими овощами, любимым гарниром, тостами или хлебцами.