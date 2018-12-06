Как сделать гирлянду на Новый год-2019

Как сделать гирлянду из стикеров
Для этого понадобятся стикеры или цветная бумага, ножницы, клей, иголка и нитки.
Сверните бумагу и надрежьте так, как указано на видео. После этого склейте подготовленные лепестки между собой и «разверните» деталь гирлянды, чтобы получилась объемная звездочка, загните кончики «лепестков». После того, как будет готово необходимое количество деталей, соедините их между собой ниткой.
Как быстро сделать гирлянду своими руками из бумаги
Для этого понадобятся плотная цветная бумага, ножницы, клей и толстая нитка (шнурок) необходимой длины.
Из бумаги нужно вырезать круги, звезды, снеговиков, елки или другие фигуры. Между ними нужно помазать клеем и протянуть шнурок. Распределить фигуры следует на расстоянии 5−12 см друг от друга.
Закрепить нитки можно на потолке, стене или дверях.
Как сделать гирлянду из ниток
Для этого понадобятся гирлянда с лампочками, воздушные шарики, клей ПВА, нитки, ножницы, фен.
Нужно надуть небольшие воздушные шарики, нитки обмакнуть в клей и намотать на шарик. Просушите полученные детали феном. После нужно проколоть воздушный шарик внутри высохшего шара из ниток и аккуратно вытащить. Готовые детали следует надеть на лампочки гирлянды.