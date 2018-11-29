Как сделать праздничные букеты для украшения дома к Новому году-2019

Елка в доме считается главным атрибутом Нового года. Но ей можно найти альтернативу, если украсить дом праздничным декором. Россияне только недавно «распробовали» букеты и композиции, но в интернете можно найти сотни идей для создания праздничного настроения.

Цвет настроения

Помимо главного угла с елкой можно украсить лестницы, камины, стол, двери и окна. В том числе зимними букетами из живых цветов. Флорист магазина «Цветы для вас» Ирина Тарасова говорит, что главное — не бояться и дать волю фантазии.

Красный, белый, зеленый, синий — традиционные цвета новогодних праздников. Однако, можно подобрать цвет, гармонирующий с интерьером. Стильно выглядят моногамные букеты в одном цвете. Если в доме есть зонирование по цветам, можно сделать несколько композиций.

Живые букеты

Традиционные розы, хризантемы и гвоздики отлично выглядят в сочетании с хвойными ветками — контраст придает особенный шарм. Сейчас в специализированных магазинах круглый год можно приобрести любые цветы, даже самые экзотические.

Для того чтобы сделать такой букет, нужна специальная флористическая губка, которую поливают водой, чтобы цветы дольше сохранили свежесть. Ее помещают в емкость или заворачивают в непромокаемый пакет. Потом декорируют, чтобы не было видно или вставляют в вазу.

С профессиональной точки зрения букет можно оценить по множеству параметров: метод сборки стеблей (параллельный, спиральный), расстояние между основными элементами, высота посадки и прочее. Непрофессионал может оценить только красоту.

Собирая букет самостоятельно важно не переборщить с элементами, чтобы он не выглядел перегруженным, и помнить о гармонии — чтобы верх не получился тяжелее низа и композиция не «заваливалась» на один бок.

Из чего сделать букет

Использование живых цветов в новогодних композициях — довольно дорогой вариант. Можно обойтись и без них. В зимнем декоре используется практически все, что вы видите вокруг.

сосновые и еловые шишки , открытые , закрытые , совсем распустившиеся шишки-елочки

открытые закрытые совсем распустившиеся шишки-елочки натуральные сухие или искусственные гроздья рябины , калины или других ягод

калины или других ягод сушеные или искусственные плоды — граната , яблок и груш , кольца цитрусовых , ягоды

яблок и груш кольца цитрусовых ягоды комнатные цветы в горшочках

лоза и тоненькие гибкие прутики

натуральные и искусственные ветки хвойных деревьев ( ели , сосны , пихты)

ели сосны пихты) сухие корни , цветы и травы , мох

цветы и травы мох елочные игрушки и статуэтки

свечи

колокольчики

атласные ленты , банты , кружево , серпантин , бусы

банты кружево серпантин бусы орехи и желуди ( Год Свиньи все-таки)

Год Свиньи все-таки) камни.

Ирина Тарасова говорит, что самый популярный декор для новогодних букетов — коробочки хлопка.

Выбираем вазу

Самый недорогой вариант замены елки в доме — просто поставить в красивую вазу красивые ветки без листьев (можно покрасить их из баллона-распылителя в нужный цвет) и расположить на них игрушки или засыпать искусственным снегом.

Но если хочется проявить фантазию, то в качестве вазы подойдут:

кашпо

корзинки

металлические и стеклянные банки

деревянные ящички

шкатулки

бокалы и кружки

металлические поддоны и подносы

плоские тарелки , чашки и другая посуда вплоть до кастрюль и бидонов

чашки и другая посуда вплоть до кастрюль и бидонов сухие ветки , сплетенные в венок или гнездо , а также узловатая виноградная лоза

сплетенные в венок или гнездо а также узловатая виноградная лоза кора деревьев

куски корней

срезы стволов деревьев

грибы-трутовики ( они растут на деревьях)

они растут на деревьях) каркас из проволоки или прутьев или куски пенопласта — потом их можно обернуть куском ткани и завязать красивой лентой

детская ботинки , валенки , варежки

валенки варежки небольшие сумки.

Новогоднее украшение дома — отличный повод собраться всей семьей и прогуляться по лесу в поисках материала для декора.