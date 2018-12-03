Как украсить дом на Новый Год Желтой Земляной Свиньи

На столе должны присутствовать:
- праздничная скатерть;
- красивая посуда;
- изысканные салфетки;
- яркие свечи;
- сам символ года фигурка Свиньи.
Хозяйка 2019 года — педантичное животное. Ей нужно, чтобы все происходило по плану и точно вовремя. Поэтому в новогодний вечер не стоит суетиться и заранее продумать меню, сервировку и праздничный декор. Правильно украсив квартиру на Новый год и угодив Желтой Земляной Свинье можно привлечь удачу и благополучие.
Любимые цвета Свиньи — желтый, розовый, красный, коричневый, зеленый и салатовый, а также их сочетания. Хорошо, если все в доме в новогоднюю ночь будет выдержано в любимой тотемом тональности. Для украшения комнаты используйте материалы, которые нравятся Свинье.
- Пледы ручной работы из натурального волокна: шерсти или хлопка желтого, бежевого, коричневого цвета.
- Шкатулки и копилки в виде свиньи — это животное символизирует финансовую стабильность.
- Игрушки на елку, накидки на стулья и скатерть можно также выбрать в желтой цветовой гамме.
- Тотемное животное любит натуральные изделия, поэтому комнату можно украсить плетенными или керамическими вазами.
- Свинья — сельское животное. Будет отлично, если помещение для встречи Нового года выдержать в этно-стиле, использовать домотканые ткани ручной работы.
- Столовые приборы, тарелки, вазы лучше подобрать в цвете, которые нравятся Свинье.
- Можно использовать глиняные вазы, керамические миски, плетеные вазы для фруктов и мучных изделий.
- Для накладывания блюд воспользуйтесь деревянными ложками.
- В оформлении помещений можно использовать дубовые веточки с желудями. Свинка любит полакомиться ими, и поэтому такой атрибут будет ей по нраву.
По материалам сайта g2019.su.