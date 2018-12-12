Как украсить елку в 2019-м

Как украсить елку в 2019 году
Начать украшать елку нужно с гирлянды. После этого следует заняться ветками: чтобы они выглядели наряднее, используйте спрей для волос с блестками. Далее развешайте крупные игрушки, потом мелкие и закрепите звезду. В конце добавьте на дерево мишуру и конфетти.
Чтобы новогодняя елка выглядела стильно, нужно использовать 2−3 цвета — это не перегрузит композицию. Обилие игрушек и мишуры на елке только испортит ее вид. Разместить игрушки можно:
- в шахматном порядке — в таком случае лучше использовать контрастные шары.
- по вертикали — на елки игрушки размещаются в строгих вертикальных рядах, цвет шаров может быть разным.
- по спирали — в такой ситуации цветовая гамма не важна, но можно обыграть разные размеры шаров, размещая маленькие ближе к верхушке, а крупные — у основания, пишет2019-god.com.
Существует несколько стилей украшения новогодней елки.
Европейский стиль украшение елки
В оформлении используется только два или три гармоничных цвета. Елочные шары должны быть одной текстуры. В качестве украшения подойдут банты из лент, бусы, снежинки, елочные шишки, звездочки, цветы, фигурки снеговиков. Гирлянды не должны затмевать собой игрушки.
Елка в стиле кантри
Для елки понадобятся украшения, созданные своими руками. Ограничений по цвету нет, украшения могут быть разных размеров. Материал «игрушек» не имеет большого значения: это могут быть вязанные вещи, игрушки из ткани, различные бусы и другое.
Елка в экостиле
Главное в таком стиле — умеренность и простота. Создать елку советуют из подручных материалов, игрушки должны быть светлых оттенков. Для украшения можно использовать фигурки оленей, ангелочков, звездочки, носочки и многое другое. Экостиль стиль идеально подойдет тем, кто любит заниматься творчеством. Создайте игрушки из шишек, дерева, соленого теста, сушеных фруктов, заготовленных ракушек, каштанов и желудей.
Украшение елки в стиле прованс
Этот стиль сочетает цвета постельных оттенков и натуральные материалы. В качестве украшений подойдут белые и синие шары, а также снежинки, банты из ленты, искусственные цветы, миниатюрные елочки, снеговики, вязаные украшения. Важно помнить, что стиль прованс предполагает нежность и спокойный уют.
Как разместить елку по фен-шую
Если установить елку по фен-шую, то она может принести радость и удачу в 2019-м, пишет pro2019.com.
Перед установкой дерева стоит задуматься, какие цели считаются для вас приоритетными в 2019-м году, а после поверните елку в определенную сторону, пишет manalfa.com. К примеру, восток отвечает за гармонию в семье, взаимопонимание, домашний уют, юг — общественное признание, запад — пополнение в семье, рождение детей, север — профессиональные достижения, продвижения по карьерной лестнице.
В маленьком помещении новогоднюю елку лучше не ставить, потому что, согласно фен-шую, из-за тесноты атмосфера в доме ухудшится. Лучше купить маленькое деревце и разместить его в углу помещения на столе. В большом помещении елка должна стоять в центре комнаты. Это поможет решить накопившиеся за год проблемы.
При украшении елки стоит использовать фигурки журавлей, оленей, цвет лотоса, грецкие орехи — это привлечет здоровье в дом. Если на дерево повесить купюры, то улучшится финансовое состояние семьи. Парные голуби, лебеди и амуры привлекут любовь, а маленькое гнездо ласточки поможет в семейном счастье.