Как украсить елку в 2019-м

Желтая Земляная Свинья любит порядок и изысканность, поэтому перед оформлением новогодней елки следует продумать все детали. Рассказываем, как украсить и установить елку на Новый год-2019, чтобы задобрить символ 2019 года.

Как украсить елку в 2019 году

Начать украшать елку нужно с гирлянды. После этого следует заняться ветками: чтобы они выглядели наряднее, используйте спрей для волос с блестками. Далее развешайте крупные игрушки, потом мелкие и закрепите звезду. В конце добавьте на дерево мишуру и конфетти.

Чтобы новогодняя елка выглядела стильно, нужно использовать 2−3 цвета — это не перегрузит композицию. Обилие игрушек и мишуры на елке только испортит ее вид. Разместить игрушки можно:

в шахматном порядке — в таком случае лучше использовать контрастные шары.

по вертикали — на елки игрушки размещаются в строгих вертикальных рядах , цвет шаров может быть разным.

цвет шаров может быть разным. по спирали — в такой ситуации цветовая гамма не важна , но можно обыграть разные размеры шаров , размещая маленькие ближе к верхушке , а крупные — у основания , пишет2019-god.com.

Существует несколько стилей украшения новогодней елки.

Европейский стиль украшение елки В оформлении используется только два или три гармоничных цвета. Елочные шары должны быть одной текстуры. В качестве украшения подойдут банты из лент, бусы, снежинки, елочные шишки, звездочки, цветы, фигурки снеговиков. Гирлянды не должны затмевать собой игрушки. Елка в стиле кантри Для елки понадобятся украшения, созданные своими руками. Ограничений по цвету нет, украшения могут быть разных размеров. Материал «игрушек» не имеет большого значения: это могут быть вязанные вещи, игрушки из ткани, различные бусы и другое. Елка в экостиле Главное в таком стиле — умеренность и простота. Создать елку советуют из подручных материалов, игрушки должны быть светлых оттенков. Для украшения можно использовать фигурки оленей, ангелочков, звездочки, носочки и многое другое. Экостиль стиль идеально подойдет тем, кто любит заниматься творчеством. Создайте игрушки из шишек, дерева, соленого теста, сушеных фруктов, заготовленных ракушек, каштанов и желудей. Украшение елки в стиле прованс Этот стиль сочетает цвета постельных оттенков и натуральные материалы. В качестве украшений подойдут белые и синие шары, а также снежинки, банты из ленты, искусственные цветы, миниатюрные елочки, снеговики, вязаные украшения. Важно помнить, что стиль прованс предполагает нежность и спокойный уют.

Как разместить елку по фен-шую

Если установить елку по фен-шую, то она может принести радость и удачу в 2019-м, пишет pro2019.com.

Перед установкой дерева стоит задуматься, какие цели считаются для вас приоритетными в 2019-м году, а после поверните елку в определенную сторону, пишет manalfa.com. К примеру, восток отвечает за гармонию в семье, взаимопонимание, домашний уют, юг — общественное признание, запад — пополнение в семье, рождение детей, север — профессиональные достижения, продвижения по карьерной лестнице.

В маленьком помещении новогоднюю елку лучше не ставить, потому что, согласно фен-шую, из-за тесноты атмосфера в доме ухудшится. Лучше купить маленькое деревце и разместить его в углу помещения на столе. В большом помещении елка должна стоять в центре комнаты. Это поможет решить накопившиеся за год проблемы.

При украшении елки стоит использовать фигурки журавлей, оленей, цвет лотоса, грецкие орехи — это привлечет здоровье в дом. Если на дерево повесить купюры, то улучшится финансовое состояние семьи. Парные голуби, лебеди и амуры привлекут любовь, а маленькое гнездо ласточки поможет в семейном счастье.