Как устанавливают снежный городок на площади Сахарова в Барнауле - фоторепортаж altapress.ru

Рабочие начинают собирать ель. На праздничной площадке чистят снег, которого природа за день щедро насыпала.
Установили световые фигуры. По утрам и вечерам уже можно заметить яркие гирлянды.
5 декабря в Барнауле начали строить новогодний городок на площади Сахарова. Как выглядит это место сейчас — покажет altapress.ru.
Рабочие начинают собирать ель. На праздничной площадке чистят снег, которого природа за день щедро насыпала.
Установили световые фигуры. По утрам и вечерам уже можно заметить яркие гирлянды.
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