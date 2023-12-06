Как устанавливают снежный городок на площади Сахарова в Барнауле - фоторепортаж altapress.ru

5 декабря в Барнауле начали строить новогодний городок на площади Сахарова. Как выглядит это место сейчас — покажет altapress.ru .

Рабочие начинают собирать ель. На праздничной площадке чистят снег, которого природа за день щедро насыпала.

Установили световые фигуры. По утрам и вечерам уже можно заметить яркие гирлянды.