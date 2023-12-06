6 декабря
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Новый год

Как устанавливают снежный городок на площади Сахарова в Барнауле - фоторепортаж altapress.ru

5 декабря в Барнауле начали строить новогодний городок на площади Сахарова. Как выглядит это место сейчас — покажет altapress.ru.

Возведение снежного городка на площади Сахарова.
Возведение снежного городка на площади Сахарова.
Анна Зайкова

Рабочие начинают собирать ель. На праздничной площадке чистят снег, которого природа за день щедро насыпала.

Установили световые фигуры. По утрам и вечерам уже можно заметить яркие гирлянды.

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