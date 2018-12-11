Как выбрать елку на Новый год-2019

В преддверии Нового года принято покупать елки. В магазинах и на базарах — большой выбор живых и искусственных новогодних деревьев. Рассказываем, как правильно выбрать елку, чтобы не омрачить праздник и не выбросить деньги на ветер.

Когда покупать елку?

Елочные базары открываются за несколько недель до 31 декабря. Считается, чем меньше времени прошло с того момента, как срубили елку, тем дольше она простоит в квартире.

Покупать живую елку лучше за неделю до Нового года. Если живую ель купили заблаговременно, то держите ее на холоде. Однако даже купленную 31 декабря елку нельзя сразу устанавливать и украшать, пишет krugznaniy.ru

Как выбирать живую елку: советы

В первую очередь, нужно обратить внимание на цвет хвои. Если она имеет желтый оттенок, то значит скоро начнет осыпаться.

Возьмите иголочки и разотрите в руке. Если почувствуете еловый аромат и пальцы будут липкими, то дерево хорошее. У несвежих елок иголки практически не пахнут.

Стукните стволом дерева о землю: если иголки не осыпались, значит ель свежая. С усилием проведите ладонью по ветке: если в кулаке останутся иголки — деревце срубили давно — значит в квартире оно простоит зеленым недолго.

Новый год. СС0

Как выбрать искусственную елку

Советуют обращаться внимание на цену — дешевые деревья скорее всего сделаны из токсичных материалов и бумаги. Качественные искусственные елки дороже «дешевых» в три раза, пишет krugznaniy.ru.

Ветки искусственной елки должны быть гибкими, быстро возвращаться на место при сгибании.

При выборе искусственной ели нужно обращать внимание на огнестойкость материала. Качественные ели изготавливаются из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов, которые препятствуют воспламенению хвои. Это важно, если планируете использовать гирлянду или зажигать в помещении бенгальские огни. Информация о производителе, материале и сроке службы должна быть указана на упаковке.