Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 декабря -25°C
Новый год 2019
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новый год
6097

Как выглядит снежный городок на площади Сахарова в Барнауле

Несколько дней назад в центре Барнаула завершили строительство снежного города и установили елку. Как это выглядит — смотрите в репортаже altapress.ru.

Елка.
Елка.
Анна Зайкова, altapress.ru

Напомним, торжественное открытие главной елки в Барнауле будет 29 декабря в 17:00. После праздничного концерта прогремит праздничный салют.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость