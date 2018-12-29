Как выглядит снежный городок на площади Сахарова в Барнауле

Напомним, торжественное открытие главной елки в Барнауле будет 29 декабря в 17:00. После праздничного концерта прогремит праздничный салют.
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Несколько дней назад в центре Барнаула завершили строительство снежного города и установили елку. Как это выглядит — смотрите в репортаже altapress.ru.
Напомним, торжественное открытие главной елки в Барнауле будет 29 декабря в 17:00. После праздничного концерта прогремит праздничный салют.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter