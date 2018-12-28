Как встретить Новый год-2019, если ты один

Если не с кем встретить Новый год-2019 — не отчаивайтесь, в этой ситуации есть много плюсов. Например, можно не тратить кучу денег на наряд и еду. Рассказываем, что делать тем, для кого в новогоднюю ночь не нашлось компании.

Расслабьтесь в ванной

Новый год-2019 можно встретить в ванной с бокалом шампанского. Налейте любимые масла и пены, зажгите свечи и устройтесь поудобнее. Включите музыку или захватите с собой ноутбук, чтобы не пропустить поздравление президента.

Посмотрите фильм

Выберите любимые фильмы, купите попкорн и устройте новогоднюю киноночь. Можете составить список из популярных фильмов уходящего года, которые не успели посмотреть. Включите гирлянды, уютно устройтесь на диване и отдыхайте.

Попкорн. Елка. Новый год. СС0

Найдите одиночек в сети

Встречать Новый год-2019 можно в интернете. Там есть много форумов, групп, чатов, где сидят люди, решившие праздновать с виртуальными знакомыми. Организуйте видеозвонок и пообщайтесь с близкими, разошлите виртуальные подарки. Заранее подготовьте себе праздничное угощение и шампанское.

Прогуляйтесь по городу

Если в новогоднюю ночь стало скучно, то отправляйтесь на главную площадь города. В ночь с 31 декабря на 1 января здесь всегда много людей. Возможно, вам удастся завести новых друзей и отправиться праздновать в веселую компанию. В общем, встреча Нового года пройдет необычно.

Бенгальские огни. Новый год. СС0

Закажите Деда Мороза

Ожидание и встреча Деда Мороза — хороший вариант, чтобы скрасить одиночество на Новый год. Так вы сможете развлечься, создать себе праздничное настроение и поздравить «гостей».

Порадуйте людей

Наделайте закусок, купите конфет и мандаринов и идите поздравлять продавцов в ближайшем круглосуточном магазине, сотрудников полиции, таксистов, прохожих и соседей. Так вы точно весело встретите Новый год-2019.