В новогодний подарок от алтайского губернатора добавят одну конфету

В Барнауле в 50-й раз пройдет губернаторская елка. В этом году в подарках от губернатора будет на одну конфетку больше, чем в предыдущем. Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобнауки Алтайского края Ольга Плешкова.
Всего приготовят больше 120 тыс. подарков. На это потратят 21 млн рублей. Производством сладостей занимается кондитерская фабрика "Алтай".
В состав подарка вошли только шоколадные конфеты, суфле в шоколаде и традиционный шоколадный батончик. Новинками стали лакомства на основе желе и не глазированные шоколадные и молочные конфеты. В этом году в подарке будет на одну конфету больше, чем годом ранее, но вес подарка останется прежним — 650 граммов. Цена одного подарка — примерно 175 рублей.
В этот раз в коробку со сладостями положили и также набор цветных карандашей и книжку-раскраску с картинками о правилах безопасности для детей.
Подарки раздадут ученикам 1-4 классов общеобразовательных школ, коррекционных школ-интернатов, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также другим школьникам, нуждающимся в социальной поддержке.
Новогодние губернаторские представления пройдут в краевом театре драмы с 23 по 30 декабря Детям покажут сказку "Волшебная кисть Деда Мороза" по повести Витковича и Ягдфельда "Сказка о малярной кисти". "Мы обещаем незабываемое представление, — сказал актер театра драмы Виктор Осипов. — Это будет очень красочно и музыкально. С лихим сюжетом. Я как главный злодей обещаю его закрутить". Главный герой — мальчик Федя (актер Дмитрий Плеханов) — должен будет спасти Новый год и победить злодея.
Для Барнаульских школьников спектакли пройдут во Дворце зрелищ и спорта. С 20 по 30 декабря сказка "поедет" по краю: представления организуют в Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Новоалтайске и Ключевском районе.
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