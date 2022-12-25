Католическое Рождество 2023. Светлые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Рождеством!

Пусть Господь вас сохранит,

И декабрьским светлым днем

Мир захочется любить.



Пусть добро и теплота

Вечно царствуют в семье,

И исполнится мечта,

И везет тебе и мне!

Католичество встречает

Важный праздник — Рождество.

В этот день тебе желаю

Только доброго всего!



Благодатью и достатком

Чтоб наполнился твой дом,

Жизнь текла легко и сладко,

Счастье в дверь вошло тайком!