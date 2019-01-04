Когда выходим на работу в январе 2019

Как отдыхаем в январе 2019
Январь 2019 года пролетит быстро, потому что будем работать всего 17 дней. Выходные выпадают с 1 по 8 января, а также с 12−13, 19−20, 26−27 января. Праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).
Какого числа выходим на работу в январе 2019
На работе придется появиться 9 января, в среду. Однако рабочая неделя продлится всего три дня.
Когда следующие длинные выходные
На День защитника Отечества будет два выходных — 23−24 февраля. Однако они выпадают на субботу и воскресенье, которые и так считаются выходными. А на 8 марта будет сразу три выходных — с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье).