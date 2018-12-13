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Новый год
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Комбинируй как захочешь: 5 элементов новогоднего макияжа

Новый год — однозначно, время для экспериментов с макияжем. Решаться на яркую помаду или на сияющие блестки — выбор за вами. Тем более, некоторые элементы отлично сочетаются между собой. О том, что можно использовать в новогоднем макияже расскажет altapress.ru

Косметика
Косметика
CC0

Смоки айс

Наверное, никогда не выйдет из моды этот способ нанесения теней. Единственное, что может поменяться -цвет. А вот тут вы смело можете дать своей фантазии разгуляться: красный, розовый, оранжевый, фиолетовый, зеленый. Сделайте ваши веки ярким акцентом образа и всей Новогодней ночи.

Брови

Если раньше в тренде были густые брови, обведенные четкими, строгими линиями. Теперь же продемонстрировать густоту можно слегка взъерошив волоски. Но выглядеть это должно предельно аккуратно.

Губы

Контраст противоположностей: нюдовые оттенки против ярких выразительных цветов. Выбирайте то, что вам кажется подходящим. Тенденции в макияже позволяют оставить губы без внимания — нанесите на них блеск и забудьте о

Стрелки

Подводка может стать как самостоятельным элементом в вашем макияже, так и дополнением к теням. И в том, и в другом случае можно поэкспериментировать с цветом. Важно, использовать в макияже не более трех цветов.

Блестки

Мода на сияние хайлайтера не просто осталась — она превратилась в поклонение блесткам. Можно не красить ни губы, ни ресницы. Ровный тон, брови и разноцветные переливы.

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