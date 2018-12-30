Короткие и милые поздравления с Новым годом-2019 в стихах

На Новый год хочется поздравить не только семью и друзей, но и коллег, и хороших знакомых. В новогоднюю ночь мы отправляем десятки сообщений. Чтобы каждое было оригинальным и необычным, altapress.ru выбрал несколько интересных коротких поздравлений с Новым годом-2019 в стихах.