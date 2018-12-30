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Короткие и милые поздравления с Новым годом-2019 в стихах

На Новый год хочется поздравить не только семью и друзей, но и коллег, и хороших знакомых. В новогоднюю ночь мы отправляем десятки сообщений. Чтобы каждое было оригинальным и необычным, altapress.ru выбрал несколько интересных коротких поздравлений с Новым годом-2019 в стихах.

Новый год. Подарок
Новый год. Подарок
СС0

Поздравления с Новым годом-2019 в стихах

Пусть царят и там, и тут
Доброта, тепло, уют,
И пусть будет Новый год
Полон радостных забот.

Лёгкой, праздничной снежинкой
Счастье в жизнь пускай придёт:
Чистым, свежим, как росинка,
Станет добрый Новый год!

Новый Год — прекрасный праздник,
Пусть в нем крупно повезет,
Настроенье будет ясным,
А удача — круглый год!

Пусть в этот чудный Новый год
Удача в двери постучится,
И счастье вместе с ней войдет,
И все, что хочешь ты, случится!

Пусть под елкой Дед Мороз
Вам оставит счастья воз.
И еще, к нему в придачу,
Радость, сказку и удачу!

Пусть Новый год вам принесет
Здоровье и удачу,
Пусть разрешаются легко
Все трудные задачи!

Пусть с курантами начнётся
Счастья нового отсчёт,
И удача улыбнётся —
Всё исполнит Новый год!

Пусть Новый год ворвется сказкой
И счастье в дом ваш принесет!
Пускай теплом, заботой, лаской
Окутает вас новый год.

И снова в дверь стучится Новый год,
А старого закроются страницы.
Пусть всё хорошее в год новый перейдет,
А всё плохое пусть не повторится!

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