Короткие и милые поздравления с Новым годом-2019 в стихах

Поздравления с Новым годом-2019 в стихах
Пусть царят и там, и тут
Доброта, тепло, уют,
И пусть будет Новый год
Полон радостных забот.
Лёгкой, праздничной снежинкой
Счастье в жизнь пускай придёт:
Чистым, свежим, как росинка,
Станет добрый Новый год!
Новый Год — прекрасный праздник,
Пусть в нем крупно повезет,
Настроенье будет ясным,
А удача — круглый год!
Пусть в этот чудный Новый год
Удача в двери постучится,
И счастье вместе с ней войдет,
И все, что хочешь ты, случится!
Пусть под елкой Дед Мороз
Вам оставит счастья воз.
И еще, к нему в придачу,
Радость, сказку и удачу!
Пусть Новый год вам принесет
Здоровье и удачу,
Пусть разрешаются легко
Все трудные задачи!
Пусть с курантами начнётся
Счастья нового отсчёт,
И удача улыбнётся —
Всё исполнит Новый год!
Пусть Новый год ворвется сказкой
И счастье в дом ваш принесет!
Пускай теплом, заботой, лаской
Окутает вас новый год.
И снова в дверь стучится Новый год,
А старого закроются страницы.
Пусть всё хорошее в год новый перейдет,
А всё плохое пусть не повторится!