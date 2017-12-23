На главной новогодней елке Барнаула зажгли многомиллионную иллюминацию

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская. Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова. Фото : Евгения Родочинская.

В этом году на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы.

Мультиколорная подсветка состоит из 70 светодиодных нитей, которые образовывают разные графические рисунки, диапазон — около 16 млн цветов.

Новогоднее оборудование на 12 млн рублей включает ель, объемную светодиодную стилизованную звезду, светодиодную подсветку, новое освещение снежного городка — световой потолок с вензельными гирляндами, дополнительная иллюминация в виде разноцветной белт-лайт ленты. Это оборудование может прослужить около пяти лет, сообщается на сайте города.

На площади Сахарова уже установили несколько ледовых подсвеченных барельефов, горки. На входах в снежный городок установили ледяные башни с подсветкой. У театра драмы приступили к оформлению светового потолка.