На главной новогодней елке Барнаула зажгли многомиллионную иллюминацию

22 декабря в 17:00 на главной новогодней елке Барнаула, которая находится на площади Сахарова, зажгли иллюминацию. Главная особенность елки — мультколорная подсветка. Гирлянды постоянно меняют изображение. По данным городской мэрии, такая иллюминация обошлась городу в 12 млн рублей.
В этом году на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы.
Мультиколорная подсветка состоит из 70 светодиодных нитей, которые образовывают разные графические рисунки, диапазон — около 16 млн цветов.
Новогоднее оборудование на 12 млн рублей включает ель, объемную светодиодную стилизованную звезду, светодиодную подсветку, новое освещение снежного городка — световой потолок с вензельными гирляндами, дополнительная иллюминация в виде разноцветной белт-лайт ленты. Это оборудование может прослужить около пяти лет, сообщается на сайте города.
На площади Сахарова уже установили несколько ледовых подсвеченных барельефов, горки. На входах в снежный городок установили ледяные башни с подсветкой. У театра драмы приступили к оформлению светового потолка.
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