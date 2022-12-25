Народные приметы. Как 25 декабря угадать погоду на Новый год 2023

1. Солнце светит ярко, а на небе нет облаков — значит, Новый год будет морозным и ясным.
2. На улице пасмурно 25 декабря, а деревья в инее — На Новый год жди тепла.
3. Утром 25 декабря пасмурно — весна будет ранней.
4. Днем 25 декабря меняется направление ветра — к богатому урожаю. Особенно это относится к гречихе.
5. Воробьи собирают пух в гнезда на Спиридона-Солнцеворота — жди холодов.
6. Ветки можжевельника согнулись — будет метель.
С какими запретами и традициями связан День Спиридона-Солнцеворота — в нашем материале.
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