Народные приметы. Как 25 декабря угадать погоду на Новый год 2023

Народный праздник День Спиридона-Солнцеворота отмечают 25 декабря. По каким приметам сегодня предугадывают погоду на Новый год — в подборке altapress.ru.

1. Солнце светит ярко, а на небе нет облаков — значит, Новый год будет морозным и ясным.

2. На улице пасмурно 25 декабря, а деревья в инее — На Новый год жди тепла.

3. Утром 25 декабря пасмурно — весна будет ранней.

4. Днем 25 декабря меняется направление ветра — к богатому урожаю. Особенно это относится к гречихе.

5. Воробьи собирают пух в гнезда на Спиридона-Солнцеворота — жди холодов.

6. Ветки можжевельника согнулись — будет метель.

С какими запретами и традициями связан День Спиридона-Солнцеворота — в нашем материале.