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Новый год

Новый год в Телецком. Сотрудники Алтайского заповедника неординарно поздравили с праздником

Дайверы Алтайского биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко встретили 2021 в «зазеркалье любимого Телецкого озера», о чем они поделились с друзьями и подписчиками на страничке Facebook.

Новогоднее погружение в воды Телецкого озера.
Новогоднее погружение в воды Телецкого озера.
Страничка в Facebook Романа Воробьева.

Репортаж с места событий начался с поздравления от имени Станции подводных исследований Алтайского заповедника с традиционными пожеланиями здоровья, оптимизма и установки: «пусть следующий год будет чуточку скучнее».

«Предыдущий год был скажем так… нескучным, и отправить его в прошлое надо тоже неординарно. Тем более, что у нас есть такая роскошь, как огромный незамерзающий водоем в 100 метрах от дома (ну правда не стали бы громко возражать чтобы водоем был бы потеплее градусов на 25)», — написали на своей страничке в соцсети Роман и Татьяна.

На глубине 5 метров был установлен символ праздника — елка из «стопроцентно натурального пластика». Вокруг нее традиционно водили хороводы.

Новогоднее погружение прошло ровно в двенадцать часов. Дайверов сопровождал лунный свет и температура -20°С. В честь праздника была открыта бутылка шампанского. К традиционному новогоднему напитку добавились вода Телецкого и закуска в виде фито- и зоопланктона.

Новогоднее погружение в воды Телецкого озера.
Новогоднее погружение в воды Телецкого озера.
Страничка в Facebook Романа Воробьева.

Не обошлось и без гостей. На огонек приплыли любопытные щуки.

«Двум маленьким щукам стало слало интересно посмотреть, что вытворяют эти ненормальные и отведать гольянов подсвеченных нашими фонарями», — поделились дайверы.

В завершение описания своих новогодних приключений Роман и Татьяна позвали всех любителей праздновать новый год не по шаблону присоединиться к ним через 12 месяцев.

Новогоднее погружение в воды Телецкого озера.
Новогоднее погружение в воды Телецкого озера.
Страничка в Facebook Романа Воробьева.

«Ну и не забываем про старый новый год! Двери дайв-станции всегда открыты для друзей!», — написали они нас страничке.

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