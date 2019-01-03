Новогодние каникулы с детьми: как весело и с пользой провести время

Выходные на Новый год-2019 продлятся десять дней. Это время можно весело провести с семьей. Чтобы дети не скучали, нужно заранее придумать развлекательную программу.

Активный отдых

Самый простой вариант — прогуляться всей семьей на свежем воздухе. Можно сходить в парк или на каток, поиграть с детьми в снежки или слепить снеговика.

Устройте фотосессию на улице: попросите знакомых или профессионального фотографа поснимать вашу семью во время прогулки. Это поможет ненадолго занять ребенка, и на память останутся приятные снимки.

Чтобы время прошло с пользой, сделайте вместе с ребенком кормушку для птиц и разместите ее на дереве в лесу или парке. Так вы не только займете ребенка, но и научите его заботиться о животных.

Театр кукол. СС0

Культурная программа

Составьте план, куда вы пойдете с детьми на новогодних каникулах-2019.

В период праздников в кинотеатрах будут идти мультфильмы, а театры, зоопарки и детские центры готовят новогодние представления и спектакли. Хотя бы один день посвятите посещению аквапарка, бассейна, скалодрома, картинга или других интересных мест, в которые не могли сходить в обычные выходные.

Съездите в ребенком в другой город на экскурсию. Совместные путешествия объединяют и надолго запоминаются.

Дома вместе с детьми почитайте книги и посмотрите любимые новогодние фильмы. Займитесь рукоделием — так вы сможете научить ребенка быть усидчивым и сами освоите новое ремесло. Предложите детям научить вас играть в компьютерные игры — их это заинтересует.

Печенье. СС0

Приготовьте вкусненькое

Испеките новогоднее печенье. Для этого заранее купите формочки и необходимые продукты. Детям понравится вырезать елки и снеговиков из теста и украшать их. После того, как все будет готово, устройте праздничное чаепитие и пригласите друзей.

Вместе найдите в интернете рецепт горячего шоколада или другого «зимнего» напитка. Основную часть приготовления можете поручить ребенку.

Побалуйте детей тем, что они любят. Например, приготовьте пиццу. Вместе придумайте рецепт и название блюда. После устройте уютных вечер у телевизора с пиццей и вкусными напитками.

Игры. Ребенок. СС0

Новогодние игры для детей