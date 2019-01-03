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Новый год 2019
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Новогодние каникулы с детьми: как весело и с пользой провести время

Выходные на Новый год-2019 продлятся десять дней. Это время можно весело провести с семьей. Чтобы дети не скучали, нужно заранее придумать развлекательную программу.

Дети. Зимний отдых.
Дети. Зимний отдых.
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Активный отдых

Самый простой вариант — прогуляться всей семьей на свежем воздухе. Можно сходить в парк или на каток, поиграть с детьми в снежки или слепить снеговика.

Устройте фотосессию на улице: попросите знакомых или профессионального фотографа поснимать вашу семью во время прогулки. Это поможет ненадолго занять ребенка, и на память останутся приятные снимки.

Чтобы время прошло с пользой, сделайте вместе с ребенком кормушку для птиц и разместите ее на дереве в лесу или парке. Так вы не только займете ребенка, но и научите его заботиться о животных.

Театр кукол.
Театр кукол.
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Культурная программа

Составьте план, куда вы пойдете с детьми на новогодних каникулах-2019.

В период праздников в кинотеатрах будут идти мультфильмы, а театры, зоопарки и детские центры готовят новогодние представления и спектакли. Хотя бы один день посвятите посещению аквапарка, бассейна, скалодрома, картинга или других интересных мест, в которые не могли сходить в обычные выходные.

Съездите в ребенком в другой город на экскурсию. Совместные путешествия объединяют и надолго запоминаются.

Дома вместе с детьми почитайте книги и посмотрите любимые новогодние фильмы. Займитесь рукоделием — так вы сможете научить ребенка быть усидчивым и сами освоите новое ремесло. Предложите детям научить вас играть в компьютерные игры — их это заинтересует.

Печенье.
Печенье.
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Приготовьте вкусненькое

Испеките новогоднее печенье. Для этого заранее купите формочки и необходимые продукты. Детям понравится вырезать елки и снеговиков из теста и украшать их. После того, как все будет готово, устройте праздничное чаепитие и пригласите друзей.

Вместе найдите в интернете рецепт горячего шоколада или другого «зимнего» напитка. Основную часть приготовления можете поручить ребенку.

Побалуйте детей тем, что они любят. Например, приготовьте пиццу. Вместе придумайте рецепт и название блюда. После устройте уютных вечер у телевизора с пиццей и вкусными напитками.

Игры. Ребенок.
Игры. Ребенок.
СС0

Новогодние игры для детей

1. Подготовьте несколько небольших подарков — блокноты, ручки, игрушки, сувениры и проч. Все эти вещи заверните в подарочную бумагу и приклейте к каждому предмету листочек с заданием или загадкой. Как только ребенок ее решит, то приз, завернутый в бумагу, он может забрать себе.

2. Каждому участнику игры прикрепляют на спину бумажку с названием животного или предмета. Игрок не знает, что написано на его спине, но видит листочки других. Участники должны задавать друг другу наводящие вопросы, чтобы узнать, что написано у них на спине. Ответы могут быть только «да» или «нет». Тот, кто первый угадает свое «имя» — победил.

3. Поиграйте всей семьей в «Тайного Санту». Каждому участнику выдается бумажка с именем одного из членов семьи. В течение дня нужно постараться сделать этому человеку сюрприз или что-нибудь приятное, но так, чтобы он не узнал, кто это сделал.

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