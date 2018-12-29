Новогодний салют в Барнауле прогремит 29 декабря

Главная городская ёлка откроется на площади Сахарова. Здесь на сцене выступят лучшие коллективы города, для жителей и гостей краевой столицы готовят музыкальное театрализованное представление «Новогодний переполох».
Где еще откроются районные ёлки
- В Индустриальном районе главную елку как обычно установили в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 10а), здесь состоится праздничная программа «В ожидании новогоднего чуда».
- На площади Мира (ул.Георгия Исакова, 213) откроют праздничный городок Ленинского района. Для гостей готовят концертно-театрализованное представление «Новый год в кругу друзей». На площади будет организовано торговое обслуживание организациями общественного питания, местными товаропроизводителями сувенирной и новогодней продукции.
- В Октябрьском районе праздничная программа «Елка в гости всех зовет» состоится на площади по пр-кту Ленина, 152, где тоже построили снежный городок и возвели елку.
- В Центральном районе местом празднования станет площадь перед Дворцом культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21). Здесь готовится праздничная программа «Новогоднее волшебство».
Фейерверки устроят на всех пяти ёлках в 18:00.
А 1 января на площади Сахарова с 1.00 до 3.00 барнаульцев ждет танцевальная программа «Двенадцать месяцев».