Новогодний салют в Барнауле прогремит в рабочий день

Все новогодние елки также откроются одновременно в эту субботу в 17:00.
По словам Валерия Паршкова власти города хотят перенести главный снежный городок с площади Сахарова на пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Однако пока это сделать не удается, так как в туркластере «много сделать, чтобы обеспечить и безопасность, и комфорт, и инфраструктуру для масштабных мероприятий».
Мало-Тобольскую хотят выбрать потому, что на Сахарова приходится ломать снежный городок уже в середине января, чтобы дать проезд автомобилям, а на пешеходной зоне в туркластере горки могут простоять до конца зимы, рассказал глава комитета по культуре.