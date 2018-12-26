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Новогодний салют в Барнауле прогремит в рабочий день

Праздничный новогодний салют в Барнауле прогремит в 18:00 в субботу 29 декабря, в последний рабочий день уходящего года. Об этом сообщил глава городского комитета по культуре Валерий Паршков, пишет Политсиб.ru.

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова.
Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова.
Евгения Родочинская

Все новогодние елки также откроются одновременно в эту субботу в 17:00.

По словам Валерия Паршкова власти города хотят перенести главный снежный городок с площади Сахарова на пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Однако пока это сделать не удается, так как в туркластере «много сделать, чтобы обеспечить и безопасность, и комфорт, и инфраструктуру для масштабных мероприятий».

Мало-Тобольскую хотят выбрать потому, что на Сахарова приходится ломать снежный городок уже в середине января, чтобы дать проезд автомобилям, а на пешеходной зоне в туркластере горки могут простоять до конца зимы, рассказал глава комитета по культуре.

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