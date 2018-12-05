12 оригинальных подарков к Новому году, которые можно купить в «Ашане» и «Ленте»

В супермаркетах уже вовсю продаются товары с новогодней символикой. Altapress.ru сделал подборку подарков из гипермаркетов «Ашан» и «Лента».

Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".

1. Санки-ледянки с символом наступающего года

Санки-ледянки. altapress.ru

Размер: 58,5 см

Цена: 1051 руб.

Где купить: «Лента»

2. Домашние тапочки

Домашние тапочки. altapress.ru

Обувь для дома с новогодним принтом. При покупке обращайте внимание на размер.

Цена: 367 руб.

Где купить: «Лента»

3. Именная ручка

Ручка с именем. altapress.ru

Сувенирная шариковая ручка с именем человека. В ассортименте есть более 30 имен.

Цена: 525 руб.

Где купить: «Лента»

4. Кружки с символом года

Кружка. altapress.ru

Объем: 350 мл

Цена:198 руб.

Где купить: «Ашан»

5. Копилка

Копилка в виде свиньи. altapress.ru

Копилка для монет в виде свинки.

Цена: 389 руб.

Где купить: «Ашан»

6. Новогодний плед

Плед. altapress.ru

Размер: 240 см

Цена: 2039 руб.

Где купить: «Ашан»

7. Пряничный домик — подарочный набор

Пряничный домик. altapress.ru

Вес: 900 г

Цена: 738 руб.

Где купить: «Лента»

8. Светильник «Рождественская горка»

Светильник. altapress.ru

Товар работает на батарейках.

Цена: 842 руб.

Где купить: «Лента»

9. Термокружка с новогодним дизайном

Термокружка. altapress.ru

Объем: 400 мл

Цена: 422 руб.

Где купить: «Ашан»

10. Подарочное полотенце со свинкой

Полотенце. altapress.ru

Размер: 30X50

Цена: 168 руб.

Где купить: «Ашан»

11. Форма для кексов в виде ёлки

Форма для кексов. altapress.ru

Цена: 399 руб.

Где купить: «Ашан»

12. Кастрюля с новогодним дизайном

Кастрюля. altapress.ru

Объем: 5,5 л

Цена: 899 руб.

Где купить: «Ашан»