12 оригинальных подарков к Новому году, которые можно купить в «Ашане» и «Ленте»

1. Санки-ледянки с символом наступающего года
Размер: 58,5 см
Цена: 1051 руб.
Где купить: «Лента»
2. Домашние тапочки
Обувь для дома с новогодним принтом. При покупке обращайте внимание на размер.
Цена: 367 руб.
Где купить: «Лента»
3. Именная ручка
Сувенирная шариковая ручка с именем человека. В ассортименте есть более 30 имен.
Цена: 525 руб.
Где купить: «Лента»
4. Кружки с символом года
Объем: 350 мл
Цена:198 руб.
Где купить: «Ашан»
5. Копилка
Копилка для монет в виде свинки.
Цена: 389 руб.
Где купить: «Ашан»
6. Новогодний плед
Размер: 240 см
Цена: 2039 руб.
Где купить: «Ашан»
7. Пряничный домик — подарочный набор
Вес: 900 г
Цена: 738 руб.
Где купить: «Лента»
8. Светильник «Рождественская горка»
Товар работает на батарейках.
Цена: 842 руб.
Где купить: «Лента»
9. Термокружка с новогодним дизайном
Объем: 400 мл
Цена: 422 руб.
Где купить: «Ашан»
10. Подарочное полотенце со свинкой
Размер: 30X50
Цена: 168 руб.
Где купить: «Ашан»
11. Форма для кексов в виде ёлки
Цена: 399 руб.
Где купить: «Ашан»
12. Кастрюля с новогодним дизайном
Объем: 5,5 л
Цена: 899 руб.
Где купить: «Ашан»