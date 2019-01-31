Подарки на китайский Новый год 2019: что такое «красные конверты» и кому их нужно дарить

Что дарят на китайский Новый год?
Подарки на китайский Новый год могут быть недорогими: достаточно фруктов или бутылки хорошего алкоголя, пишет kitaing.ru. Их нужно красиво упаковать. Главное — помнить о том, что красный и золотой — цвета удачи, а черный и белый не уместны для праздника.
На китайский Новый год друзьям дарят алкоголь, табачные изделия, цветы, чай или фрукты. Кроме того, новоселам можно подарить товары для дома.
Пожилым людям в Китае принято дарить предметы гардероба (шапку, шарф, палантин). Допустимы и «оздоровительные» подарки (например, массажная ванна для ног).
Детям на китайский Новый год дарят традиционные красные конверты, школьные принадлежности, игрушки и одежду.
Что за красные конверты «хунбао»?
Красный цвет в Китае — символ удачи и энергии. Подарить красный конверт с деньгами («хунбао») — это значит «проложить канал» для лучших пожеланий, объясняет kitaing.ru. Важны не сами деньги в конверте, а то, что человек вкладывает в этот подарок.
Кому дарят красные конверты?
Обычно красные конверты родители дарят детям, а бабушки и дедушки — внукам. Но часто близкие родственники дарят красные конверты даже своим взрослым женатым детям и внукам: такой подарок на Новый год в Китае символизирует любовь и благословение.
Кроме того, красные конверты дарят старшим родственникам, детям знакомых, коллегам.
Сумма денег в конверте обычно зависит от дохода дарителя.
Когда дарят красные конверты на Новый год в Китае?
«Хунбао» готовят заранее.
По традиции детям их дарят в новогоднюю полночь. Если же дети засыпают до наступления Нового года, то родители кладут красный конверт под подушку.