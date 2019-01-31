Подарки на китайский Новый год 2019: что такое «красные конверты» и кому их нужно дарить

Новый год в Китае называют Праздником весны и празднуют в течение 16 дней. В 2019 году китайский Новый год будет 5 февраля. Как и в европейских странах, в Китае на Новый год принято дарить подарки. Рассказываем, что дарят на китайский Новый год детям, семье и друзьям, что такое красные конверты «хунбао», кому их дарят и почему готовят заранее.

Что дарят на китайский Новый год?

Подарки на китайский Новый год могут быть недорогими: достаточно фруктов или бутылки хорошего алкоголя, пишет kitaing.ru. Их нужно красиво упаковать. Главное — помнить о том, что красный и золотой — цвета удачи, а черный и белый не уместны для праздника.

На китайский Новый год друзьям дарят алкоголь, табачные изделия, цветы, чай или фрукты. Кроме того, новоселам можно подарить товары для дома.

Китайский Новый год. СС0

Пожилым людям в Китае принято дарить предметы гардероба (шапку, шарф, палантин). Допустимы и «оздоровительные» подарки (например, массажная ванна для ног).

Детям на китайский Новый год дарят традиционные красные конверты, школьные принадлежности, игрушки и одежду.

Китайский Новый год. СС0

Что за красные конверты «хунбао»?

Красный цвет в Китае — символ удачи и энергии. Подарить красный конверт с деньгами («хунбао») — это значит «проложить канал» для лучших пожеланий, объясняет kitaing.ru. Важны не сами деньги в конверте, а то, что человек вкладывает в этот подарок.

Кому дарят красные конверты?

Обычно красные конверты родители дарят детям, а бабушки и дедушки — внукам. Но часто близкие родственники дарят красные конверты даже своим взрослым женатым детям и внукам: такой подарок на Новый год в Китае символизирует любовь и благословение.

Кроме того, красные конверты дарят старшим родственникам, детям знакомых, коллегам.

Сумма денег в конверте обычно зависит от дохода дарителя.

Китайский Новый год СС0

Когда дарят красные конверты на Новый год в Китае?

«Хунбао» готовят заранее.

По традиции детям их дарят в новогоднюю полночь. Если же дети засыпают до наступления Нового года, то родители кладут красный конверт под подушку.