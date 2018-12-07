Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -24°C
Новый год 2019
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Новый год
119

Что подарить на Новый год: 40 идей недорогих подарков к празднику 2019

Подарки на Новый год год 2019 — один из самых актуальных вопросов декабря. Как поздравить с праздником всех друзей и не остаться совсем без денег? Altapress.ru тоже задумался над этим и подготовил 40 идей недорогих подарков на Новый год-2019.

Подарок. Новый год. Романтика
Подарок. Новый год. Романтика
СС0

Недорогие подарки на Новый год-2019

  • Чай с новогодним ароматом.
  • Набор лаков для ногтей.
  • Флешка с оригинальным дизайном.
  • Печенье с предсказанием (обязательно хорошим).
  • Перчатки для сенсорных экранов.
  • Настольная игра.
  • Набор бокалов.
  • Портрет.
  • Карнавальные очки или шляпу.
  • Фляжка.
Новый год. Елка
Новый год. Елка
СС0
  • Мягкая игрушка.
  • Носки с новогодним дизайном.
  • Ночник.
  • Брелок-размораживатель замков.
  • Футболка.
  • Дартс.
  • Фейерверк.
  • Фигурка.
  • Наушники.
  • Плюшевая пижама.
Новый год. Подарок
Новый год. Подарок
СС0
  • Набор украшений.
  • Кошелек.
  • Термокружка.
  • Зеркальце со встроенной подсветкой.
  • Шкатулка.
  • Расческа для бороды.
  • Колпачок Санта-Клауса.
  • Надувная подушка для путешествий.
  • Домашнее новогоднее печенье.
  • Альбом с фотографиями.
  • Плед с рукавами.
Новый год. Рождество. Уют.
Новый год. Рождество. Уют.
СС0
  • Новогодний букет из конфет;
  • Смесь для глинтвейна.
  • Сертификат на мастер-класс.
  • Коробка мандаринов.
  • Термобелье.
  • Банка варенья.
  • Шоколадное яйцо.
  • Обогрев для сидений в машину.
  • Ключница.
  • Новогодний фонарик.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость