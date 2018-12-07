Что подарить на Новый год: 40 идей недорогих подарков к празднику 2019

Недорогие подарки на Новый год-2019
- Чай с новогодним ароматом.
- Набор лаков для ногтей.
- Флешка с оригинальным дизайном.
- Печенье с предсказанием (обязательно хорошим).
- Перчатки для сенсорных экранов.
- Настольная игра.
- Набор бокалов.
- Портрет.
- Карнавальные очки или шляпу.
- Фляжка.
Новый год. Елка
СС0
- Мягкая игрушка.
- Носки с новогодним дизайном.
- Ночник.
- Брелок-размораживатель замков.
- Футболка.
- Дартс.
- Фейерверк.
- Фигурка.
- Наушники.
- Плюшевая пижама.
Новый год. Подарок
СС0
- Набор украшений.
- Кошелек.
- Термокружка.
- Зеркальце со встроенной подсветкой.
- Шкатулка.
- Расческа для бороды.
- Колпачок Санта-Клауса.
- Надувная подушка для путешествий.
- Домашнее новогоднее печенье.
- Альбом с фотографиями.
- Плед с рукавами.
Новый год. Рождество. Уют.
СС0
- Новогодний букет из конфет;
- Смесь для глинтвейна.
- Сертификат на мастер-класс.
- Коробка мандаринов.
- Термобелье.
- Банка варенья.
- Шоколадное яйцо.
- Обогрев для сидений в машину.
- Ключница.
- Новогодний фонарик.