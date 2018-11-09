Подложи свинью! Новогодние подарки с Aliexpress

Носки
Для тех, кто помешан на носках, можно собрать целый набор с мордашками разных зверей. Такой коллекции даже упаковка не нужна.
Стоимость: 50 рублей
Мягкая игрушка
Плюшевая свинья понравится не только детям, но и взрослым. Использовать подобные изделия можно не только в качестве игрушек, но и для украшения новогоднего интерьера.
Стоимость: 860 — 1300 рублей
Пижама. Кигуруми
Такой мягкий костюм можно использовать в качестве наряда для новогодней вечеринки. А если у вас есть идеи для наряда получше — такая пижама может стать приятным подарком для друга или родственника.
Стоимость: 1200 — 1700 рублей
Свитер
Теплый розовый свитер — подарок, который зимой точно будет к месту. А дополнением к свитеру может стать шапка такого же цвета.
Стоимость: 1890 рублей
Чехол на телефон
На сайте представлены модели чехлов на любой вкус и кошелек. И если даже вам не удастся найти такой-же для другой марки телефона, будьте уверены — вы точно найдете розовый. Если вы знаете любимые цвета человека, которому готовите подарок — соберите палитру из нескольких.
Стоимость: 200 рублей
Ежедневник
Планер или ежедневник понравится тому, кто любит ставить перед собой новые цели и не боится им следовать. Блокнот понравится и школьнику, и студенту, и работнику офиса — тем более, что подарок не обязывает везде носить его с собой.
Стоимость: 750 — 1070 рублей