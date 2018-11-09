Подложи свинью! Новогодние подарки с Aliexpress

Символ предстоящего 2019 года — свинья. Вещи с символом года (или его цветом) — отличный подарок на Новый год. Подборка таких товаров с Aliexpress — в обзоре altapress.ru.

Носки

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Для тех, кто помешан на носках, можно собрать целый набор с мордашками разных зверей. Такой коллекции даже упаковка не нужна.

Стоимость: 50 рублей

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Мягкая игрушка

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Плюшевая свинья понравится не только детям, но и взрослым. Использовать подобные изделия можно не только в качестве игрушек, но и для украшения новогоднего интерьера.

Стоимость: 860 — 1300 рублей

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Пижама. Кигуруми

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Такой мягкий костюм можно использовать в качестве наряда для новогодней вечеринки. А если у вас есть идеи для наряда получше — такая пижама может стать приятным подарком для друга или родственника.

Стоимость: 1200 — 1700 рублей

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Свитер

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Теплый розовый свитер — подарок, который зимой точно будет к месту. А дополнением к свитеру может стать шапка такого же цвета.

Стоимость: 1890 рублей

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Чехол на телефон

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На сайте представлены модели чехлов на любой вкус и кошелек. И если даже вам не удастся найти такой-же для другой марки телефона, будьте уверены — вы точно найдете розовый. Если вы знаете любимые цвета человека, которому готовите подарок — соберите палитру из нескольких.

Стоимость: 200 рублей

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Ежедневник

Товары с aliexpress.com aliexpress.com

Планер или ежедневник понравится тому, кто любит ставить перед собой новые цели и не боится им следовать. Блокнот понравится и школьнику, и студенту, и работнику офиса — тем более, что подарок не обязывает везде носить его с собой.

Стоимость: 750 — 1070 рублей

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