Популярный у россиян новогодний салат подорожает к праздникам

Стоимость главного новогоднего блюда — салата оливье — за год выросла на 4%. Цены на селедку под шубой остались практически на уровне прошлого года. Оливье в этом году обойдется семье из четырех человек в 325,3 рубля, а сельдь под шубой — в 153,1 рубля. Такие суммы рассчитали «Известия», использовав классические рецепты и данные Росстата о потребительских ценах за октябрь.