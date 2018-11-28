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Популярный у россиян новогодний салат подорожает к праздникам

Стоимость главного новогоднего блюда — салата оливье — за год выросла на 4%. Цены на селедку под шубой остались практически на уровне прошлого года. Оливье в этом году обойдется семье из четырех человек в 325,3 рубля, а сельдь под шубой — в 153,1 рубля. Такие суммы рассчитали «Известия», использовав классические рецепты и данные Росстата о потребительских ценах за октябрь.

Салат "Оливье".
Салат "Оливье".
из открытых источников в интернете

Увеличение стоимости оливье объясняется подорожанием продуктов, необходимых для его приготовления: консервированных огурцов, горошка, моркови, куриных яиц, вареной колбасы, майонеза и репчатого лука.

За год в цене не вырос единственный ингредиент — картофель.

В декабре продукты для основных новогодних салатов могут еще подорожать. Так, цены на овощи увеличатся на 20%, пишет ura.ru.

Главным блюдом Нового года россияне считают именно салат оливье. В опросе, проведенном ВЦИОМ, за него проголосовал 51% респондентов, сообщала «Национальная служба новостей».

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