Популярный у россиян новогодний салат подорожает к праздникам

Увеличение стоимости оливье объясняется подорожанием продуктов, необходимых для его приготовления: консервированных огурцов, горошка, моркови, куриных яиц, вареной колбасы, майонеза и репчатого лука.
За год в цене не вырос единственный ингредиент — картофель.
В декабре продукты для основных новогодних салатов могут еще подорожать. Так, цены на овощи увеличатся на 20%, пишет ura.ru.
Главным блюдом Нового года россияне считают именно салат оливье. В опросе, проведенном ВЦИОМ, за него проголосовал 51% респондентов, сообщала «Национальная служба новостей».