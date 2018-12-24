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Как работаем последнюю неделю-2018 и когда уходим на выходные

Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной. Перед Новым годом трудится придется с понедельника по субботу.

 "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения", Павловск
 "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения", Павловск
Анна Зайкова

Рабочий день 29 декабря будет сокращенным.

С воскресенья 30 декабря россияне уходят на длинные новогодние каникулы. Первая рабочая неделя 2019 года начнется в среду 9 января.

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