Как работаем последнюю неделю-2018 и когда уходим на выходные

Рабочий день 29 декабря будет сокращенным.
С воскресенья 30 декабря россияне уходят на длинные новогодние каникулы. Первая рабочая неделя 2019 года начнется в среду 9 января.
Последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной. Перед Новым годом трудится придется с понедельника по субботу.
Рабочий день 29 декабря будет сокращенным.
С воскресенья 30 декабря россияне уходят на длинные новогодние каникулы. Первая рабочая неделя 2019 года начнется в среду 9 января.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter