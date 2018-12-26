Праздничные салаты для новогоднего стола-2019

Каждая хозяйка хочет удивить гостей оригинальностью блюд на праздничном столе. Эти три рецепта точно будут оценены по достоинству.

Салат на Новый год.

С черносливом и грибами

куриная грудка — 0,5 кг;

лук репчатый — 2 шт.;

чернослив — 100 г;

шампиньоны — 100 г;

орехи грецкие — 100 г;

растительное масло для обжарки;

сыр твердый , тертый — 3 стол. л.;

тертый — 3 стол. л.; майонез;

соль по вкусу.

Лук порезать мелко и обжарить на растительном масле до прозрачности. Грибы отварить, слить воду, измельчить. Мясо курицы порезать соломкой. Добавить шампиньоны с мясом к луку и обжарить все вместе до готовности курицы.

Чернослив залить кипятком на 15 минут. Затем воду слить, а сухофрукт нарезать соломкой. Орехи натереть на терке или подробить ножом. Остывшие компоненты смешать, посолить и заправить майонезом. Выложить в салатник, украсить сверху тертым сыром и орешками.

С говядиной и орехами

говядина — 400 г

лук репчатый — 1 шт

морковь — 1 шт

сливочное масло — 50 г

грецкий орех — 100 г

соль поваренная

майонез для заправки

соленый огурец — 2 шт.

Говядину варим в подсоленной воде. Чтобы сохранить весь вкус мяса, воду сначала вскипятите, затем закладывайте мясо. Остужаем.

Лук мелко рубим кубиками, морковь на крупную терку. На подогретую сковороду выкладываем сливочное масло, растапливаем. Обжариваем на нем лук до золотистого цвета, затем добавляем морковь, обжариваем до готовности. Горячие овощи остужаем.

Огурцы нарезаем тонкой соломкой. Если кожица у огурцов грубая, ее лучше срезать. Грецкий орех предварительно подсушиваем на сковороде, либо в духовке. Остывшие орехи измельчаем блендером, либо толчем в ступке.

Остывшее мясо нарезаем небольшими кусочками. В глубокой миске соединяем все компоненты, тщательно перемешиваем. Слегка присаливаем и заправляем майонезным соусом. Перед подачей на стол необходимо дать салату пропитаться около часа.

С кальмарами

кальмары — 300 г

мясо краба — 200 г

крабовые палочки — 200 г

щупальца кальмаров или осьминожки — 200 г

красная икра — 100 г

куриные яйца — 2 шт

майонез — 200 г

перец черный молотый

соль поваренная

зелень лука , листовой салат

листовой салат соевый соус

яблочный уксус 6%

растительное нерафинированное масло

Отварите кальмары, щупальца, яйца, креветки. Все охладите, почистите. Блюдо застелите большими листьями салата.

Несколько листьев порвите и положите в миску. Нарубите половину зеленого лука. Яйца разделите на белки и желтки. Желтки мелко нарубите, отправьте к зелени.

Заправьте смесь небольшим количеством растительного масла. Добавьте половину чайной ложки уксуса, столовую ложку соевого соуса. Все перемешайте и выложите нижний слой.

Тонкой соломкой нарежьте кальмары, смешайте с оставшейся зеленью лука, мелко нашинкованными яичными белками, крабовыми палочками. Добавьте мясо краба, две столовой ложки красной икры, заправьте солью и перцем по вкусу.

Влейте чайную ложку уксуса, две столовые ложки растительного масла, две столовые ложки соевого соуса, пару столовых ложек майонеза.

Все компоненты тщательно перемешайте. Смесь выложите вторым слоем. Украсьте поверхность креветками и щупальцами кальмаров. Подавать на стол можно сразу.