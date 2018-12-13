Простые прически
Если у вас нет нет времени, сил и желания на то, чтобы доверить свою голову мастеру — смотрите и учитесь. На замену бычным кудрям или выпрямленым утюжком волосам может прийти необычный пучок, интересное плетение или коса.
Сложные прически
Мастерицам на все руки или уже записавшимся на прическу в салон красоты. Тем, кому хочется выглядеть более празднично в Новый год, советуем:
Если вы решитесь на что-то подобное, знайте — с такой прической любой, даже самый простой, наряд будет выглядеть элегантно и дорого.
Прически для девочек
Беспроигрышный вариант для вашей юной особы, если длинна волос позвояет, — косы. Простые или замысловатые прически с плетением смотрятся аккуратно. К тому же, такая прическа продержится долго даже на самой подвижной моднице.
Если у вашей принцессы короткие волосы можно собрать их в хвост или пучок. Дополнить яркими резинками и заколками — ребенок будет в восторге.