Приметы на Новый год 2019

- Чтобы привлечь символ года нужно накрыть праздничный стол с большим количеством вкусных блюд. Однако от свинины лучше в этот Новый год отказаться.
- Не злите Кабана опрометчивыми поступками. Свинья хоть и добродушное животное, но с настороженностью относится к чужакам. Поэтому по приметам встречать Новый год-2019 стоит в узком семейном кругу с проверенными людьми, пишет 2019-god.com.
- Свинья любит чистоту и порядок, так что к Новому году следует завершить ремонт и привести дом в порядок. Это поможет привлечь успех в жизни.
Новый Год.
Открытые источники в Интернете (СС0)
- При выборе наряда нужно избегать слишком ярких и темных тонов. Лучше купить платье или рубашку коричневого, горчичного или желтого цвета. Подчеркнуть праздничный образ можно золотыми украшениями.
- В новогоднюю ночь посмотрите на небо. Если оно чистое и много звезд — к стабильности и благополучию, тучи — год будет не самым легким.
- Утром 1 января обратите внимание, кто первый переступит порог вашего дома. Если это пожилой мужчина — год будет размеренным, спокойным, старая женщина — ожидайте приезда родственников, молодой мужчина — это будет яркий период для всей семьи, девушка — стоит подготовиться к любовным переживаниям, путешествиям и переменам в профессиональной деятельности, мальчик — ждите множества мелких событий, которые порадуют семью, девочка — будет пополнение или свадьба, пишет new-year-party.ru