Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 декабря -30°C
Новый год 2019
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новый год
18

Приметы на Новый год 2019

В год Желтой Земляной Свиньи существует несколько примет. Считается, если обратить на них внимание и следовать традициям, то в 2019-м ждем удача и благополучие.

Новый год. Рождество. Уют.
Новый год. Рождество. Уют.
СС0
  • Чтобы привлечь символ года нужно накрыть праздничный стол с большим количеством вкусных блюд. Однако от свинины лучше в этот Новый год отказаться.
  • Не злите Кабана опрометчивыми поступками. Свинья хоть и добродушное животное, но с настороженностью относится к чужакам. Поэтому по приметам встречать Новый год-2019 стоит в узком семейном кругу с проверенными людьми, пишет 2019-god.com.
  • Свинья любит чистоту и порядок, так что к Новому году следует завершить ремонт и привести дом в порядок. Это поможет привлечь успех в жизни.
Новый Год.
Новый Год.
Открытые источники в Интернете (СС0)
  • При выборе наряда нужно избегать слишком ярких и темных тонов. Лучше купить платье или рубашку коричневого, горчичного или желтого цвета. Подчеркнуть праздничный образ можно золотыми украшениями.
  • В новогоднюю ночь посмотрите на небо. Если оно чистое и много звезд — к стабильности и благополучию, тучи — год будет не самым легким.
  • Утром 1 января обратите внимание, кто первый переступит порог вашего дома. Если это пожилой мужчина — год будет размеренным, спокойным, старая женщина — ожидайте приезда родственников, молодой мужчина — это будет яркий период для всей семьи, девушка — стоит подготовиться к любовным переживаниям, путешествиям и переменам в профессиональной деятельности, мальчик — ждите множества мелких событий, которые порадуют семью, девочка — будет пополнение или свадьба, пишет new-year-party.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость