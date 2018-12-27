Роскачество рассказало, как правильно выбирать и есть мандарины

Роскачество провело масштабное исследование главного новогоднего фрукта. Вредных примесей в мандаринах на российском рынке не нашли.

Самыми сочными признали абхазские мандарины, доля сока в них превышает 70%. Эксперты выяснили, что зеленоватые мандарины, во-первых, не опасны, во-вторых, могут быть сочными и сладкими.

Показателем свежести, вопреки ожиданиям, был признан не цвет кожуры и не наличие зеленого хвостика или ветки с листочками, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она явно отстает.

Рекомендации по выбору мандаринов:

Не покупайте мандарины с плесенью на кожуре и темными точками

Не берите с вмятинами и слишком мягкими участками. Это означает , что фрукт начал подгнивать

что фрукт начал подгнивать Тщательно мойте их перед тем , как почистить и съесть — чтобы удалить возможные следы пестицидов

как почистить и съесть — чтобы удалить возможные следы пестицидов Не покупайте перезревшие и лежалые. Показатели — явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус. На таких плодах кожура легко лопается , под нее проникают бактерии.

под нее проникают бактерии. Листочки — это не показатель свежести. Часто продавцы оставляют их для привлечения внимания. Но листочки мандаринов не вянут со временем , просто слегка подсыхают.

Каким должен быть идеальный мандарин

Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается повреждений вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов.

Однако внешние дефекты все же допускаются. Небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы данные повреждения не переходили в гниль.