Роскачество рассказало, как правильно выбирать и есть мандарины

Самыми сочными признали абхазские мандарины, доля сока в них превышает 70%. Эксперты выяснили, что зеленоватые мандарины, во-первых, не опасны, во-вторых, могут быть сочными и сладкими.
Показателем свежести, вопреки ожиданиям, был признан не цвет кожуры и не наличие зеленого хвостика или ветки с листочками, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она явно отстает.
Рекомендации по выбору мандаринов:
- Не покупайте мандарины с плесенью на кожуре и темными точками
- Не берите с вмятинами и слишком мягкими участками. Это означает, что фрукт начал подгнивать
- Тщательно мойте их перед тем, как почистить и съесть — чтобы удалить возможные следы пестицидов
- Не покупайте перезревшие и лежалые. Показатели — явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус. На таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии.
- Листочки — это не показатель свежести. Часто продавцы оставляют их для привлечения внимания. Но листочки мандаринов не вянут со временем, просто слегка подсыхают.
Каким должен быть идеальный мандарин
Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. На них не допускается повреждений вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов.
Однако внешние дефекты все же допускаются. Небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы данные повреждения не переходили в гниль.