Салюты детям не игрушка. Как пользоваться пиротехникой, чтобы остаться с хорошим настроением и руками

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Как должен выглядеть товар?

Товар должен быть целым, без вмятин и других повреждений и с нормальным сроком годности.

На каждое изделие должен быть сертификат. Его можно потребовать у продавца. Также должна прилагаться инструкция по эксплуатации на русском языке.