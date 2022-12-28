28 декабря
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Новый год

Салюты детям не игрушка. Как пользоваться пиротехникой, чтобы остаться с хорошим настроением и руками

Какой же Новый год без яркого салюта или бенгальских огней! Но веселое торжество может обернуться трагедией, если не знать правила безопасности. ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает, как правильно выбрать фейерверк

Салют, фейерверк.
Салют, фейерверк.
СС0
1
В каком магазине покупать салют?

Покупать пиротехнику следует в специальном магазине.

В магазине должны находиться огнетушитель и пожарная сигнализация. А также висеть информационные плакаты или другие материалы, отражающие вопросы безопасного применения пиротехнических изделий.

2
Как должен выглядеть товар?

Товар должен быть целым, без вмятин и других повреждений и с нормальным сроком годности.

На каждое изделие должен быть сертификат. Его можно потребовать у продавца. Также должна прилагаться инструкция по эксплуатации на русском языке.

Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год
Салют на День города в Барнауле. 3 сентября 2022 год
Анна Зайкова
3
Может ли салют купить ребенок?

Нет, пиротехнику продают только совершеннолетним.

Перед покупкой продавец должен проинформировать покупателя о правилах использования пиротехники.

4
Где нельзя запускать фейерверк?

Фейерверки запрещено запускать на балконах, с рук, а также в местах массового скопления людей.

Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях — квартирах, офисах. Только на открытом воздухе.

Нельзя запускать рядом с жилыми домами — горящий фейерверк могут попасть в форточку, балкон, чердак или крышу. Детям строго запрещено самостоятельно запускать салют.

Праздничный фейерверк прогремел в Барнауле в День России 12.06.2022.
Праздничный фейерверк прогремел в Барнауле в День России 12.06.2022.
Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул».
5
Как пользоваться бенгальскими огнями?

Бенгальские огни кажутся безобидными, но могут стать причиной пожаров.

Они выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому зажигать их лучше на открытом воздухе. Либо после использования сразу хорошо проветривать помещение.

6
Порядок применения

Порядок запуска фейерверка следующий:

  • Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.
  • Внимательно осмотрите выбранное место. По соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).
  • При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в 3−4 раза.
  • Зрители должны размещаться на расстоянии 35−50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.

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