Салюты детям не игрушка. Как пользоваться пиротехникой, чтобы остаться с хорошим настроением и руками

Покупать пиротехнику следует в специальном магазине.
В магазине должны находиться огнетушитель и пожарная сигнализация. А также висеть информационные плакаты или другие материалы, отражающие вопросы безопасного применения пиротехнических изделий.
Товар должен быть целым, без вмятин и других повреждений и с нормальным сроком годности.
На каждое изделие должен быть сертификат. Его можно потребовать у продавца. Также должна прилагаться инструкция по эксплуатации на русском языке.
Нет, пиротехнику продают только совершеннолетним.
Перед покупкой продавец должен проинформировать покупателя о правилах использования пиротехники.
Фейерверки запрещено запускать на балконах, с рук, а также в местах массового скопления людей.
Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях — квартирах, офисах. Только на открытом воздухе.
Нельзя запускать рядом с жилыми домами — горящий фейерверк могут попасть в форточку, балкон, чердак или крышу. Детям строго запрещено самостоятельно запускать салют.
Бенгальские огни кажутся безобидными, но могут стать причиной пожаров.
Они выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому зажигать их лучше на открытом воздухе. Либо после использования сразу хорошо проветривать помещение.
Порядок запуска фейерверка следующий:
- Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.
- Внимательно осмотрите выбранное место. По соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).
- При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в 3−4 раза.
- Зрители должны размещаться на расстоянии 35−50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.
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