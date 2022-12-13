13 декабря
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Новый год

Снегири, ангелы и олени. В Барнауле Железнодорожный район украсили к Новому году

Световыми фигурами и красочными растяжками украшают Железнодорожный район Барнаула. На улицах поселились герои мультфильмов, волшебные птицы и звери. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Украшения Железнодорожного района
Украшения Железнодорожного района
Мэрия Барнаула

Волшебная «Упряжка оленей» появились около дома № 104 по проспекту Красноармейский. Напротив стоит большая карета, запряженная тремя лошадьми.

Рядом с ними прохожим весело машут Волк и Заяц из «Ну, погоди!» с украшений над сквером 60-летия СССР.

Фонтан «Глобус» на пересечение ул. Молодежной с пр. Красноармейским нарядили в виде елочного шара. А на пересечении Молодежной с пр. Социалистическим установили композицию «Снегири».

Студентов, учащихся в главном корпусе АлтГУ, каждое утро встречает фигура «Ангелы». Молодежную и Социалистический также украшают световые растяжки.

Улицы района украсят световые фигуры «Ели» (пересечение пр. Красноармейского и ул. Папанинцев), «Звезды» (Павловский тракт, 58г), «Фонари» (площадь Советов), «Видеокамера» и «Замок» (площадь Победы, 1). А в сквере по пр. Строителей, 45 появится новая световая композиция «Свечи».

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