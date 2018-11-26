Снимаем маски: как подготовить кожу к Новому году

2019 год хочется встретить во всеоружии. Чтобы не пришлось весь праздник прятаться за карнавальной маской — обратите внимание на уход за лицом. Altapress.ru рассказывает, как избавиться от проблем с кожей до Нового года.

Краткое содержание

За месяц

Питание

Ваша кожа — то, что мы едим. Невовремя съеденная шоколадка может очень быстро дать о себе знать. Но чтобы избежать проблем с кожей мало исключить сладкое. От мучного, жирного и сильносоленого тоже лучше воздержаться.

А вот от рыбы, печени, тыквенных семечек, яблок и сельдерея лучше не отказываться. Эти продукты должны помочь коже стать более упругой и увлажненной, сияющей.

Сон

Спать нужно 7−9 часов. В ситуации со сном лучше соблюдать баланс. Можно также рассчитывать оптимальное время отхода ко сну по фазам. Но запомните главное — ложиться лучше не позже 22:00. Так организм точно сможет набраться сил.

Свежий воздух

Не меньше 20 минут на улице каждый день, и вы будете чувствовать себя на много лучше. Желательно не ограничиваться третью часа. К тому же зимой мы вдыхаем на 30% больше чистого кислорода. Такие прогулки будут полезны не только для лица, но и для умственной активности.

Массаж

Зимой ухудшается циркуляция крови. Массаж поможет поправить положение. Достаточно уделить чуть больше внимания ежедневному нанесению увлажняющего крема. Похлопывающими движениями равномерно распределяйте косметическое средство — вот и вся техника. Не забывайте повторять эти действия несколько раз в день.

За несколько дней

За неделю до нового года можно приступить к основательной подготовке. Для того чтобы очистить кожу и улучшить её общее состояние можно использовать:

Маски

Питает и подтягивает. Смешайте яичный желток, ложка оливкового масла, столовая ложка лимонного сока и «геркулес». Должна получиться консистенция сметаны. 15 — 20 минут и ваша кожа преобразится. Для большего эффекта смывайте маску сначала прохладной, а затем теплой водой.

Снимает отечность и покраснения. Нанесите на кожу лица натуральный йогурт. Толстым слоем. 10 — 15 минут и молочная кислота поможет справиться даже с синяками под глазами.

Пилинг

Сахар. Один из самых простых скрабов. Используя привычное вам средство для умывания вспеньте его в руках. Нанесите пену на лицо. Следом возьмите чайную ложку сахара и помассируйте кожу частицами сахара.

Огурец и овсянка. Огурец следует очистить и измельчить, отжать мякоть и смешать со столовой ложкой измельченных овсяных хлопьев. К полученной массе добавить чайную ложку морской соли.