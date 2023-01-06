Милые поздравления с Сочельником в прозе
Желаю, чтобы восхождение Вифлеемской звезды и рождение Христа принесло в вашу жизнь все самое доброе, светлое и теплое. Чтобы Ангел-хранитель всегда подсказывал верный путь, уберегал от грусти, печалей и невзгод. А дом ваш пусть всегда будет полной чашей, наполненной уютом, добром и спокойствием. С Рождеством Христовым!
Желаю, чтобы этот особенный день накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
Канун Рождества — светлый праздник. И в этот день я хочу пожелать самого главного для жизни — счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное — здоровья, без которого никак нельзя. Пусть Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни. Поздравляю!
Милые поздравления с Сочельником в стихах
В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!
В Сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!
В Рождественский сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.
Милые поздравления с Сочельником в смс
В Рождественский сочельник
Желаю вам добра,
Здоровья и веселья,
Душевного тепла!
Пусть в этот праздник светлый
Господь согреет вас
И ангела направит
Хранить вас каждый час!
В Рождественский сочельник
Хочу вам пожелать
Любви, добра и мира,
И счастье испытать.
Мечтам желаю сбыться,
Пусть вас Господь хранит
Пускай вам путь укажет,
От бед всех защитит!
В канун рождения Иисуса,
Желаю, пусть свершится чудо.
Пусть исцелится тот, кто болен,
Счастливым станет обездоленный.
Любовь пусть одинокий повстречает,
И ангел всем нам помогает!
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