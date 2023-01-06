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Сочельник 2023. Милые поздравления в прозе, стихах и смс — подборка altapress.ru

Сочельник, или канун Рождества, отмечают православные 6 января. Приятные и милые поздравления в прозе, стихах и смс — в подборке altapress.ru.

Лес. Ель. Рождество
Лес. Ель. Рождество
СС0

Милые поздравления с Сочельником в прозе

Желаю, чтобы восхождение Вифлеемской звезды и рождение Христа принесло в вашу жизнь все самое доброе, светлое и теплое. Чтобы Ангел-хранитель всегда подсказывал верный путь, уберегал от грусти, печалей и невзгод. А дом ваш пусть всегда будет полной чашей, наполненной уютом, добром и спокойствием. С Рождеством Христовым!

Желаю, чтобы этот особенный день накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

Канун Рождества — светлый праздник. И в этот день я хочу пожелать самого главного для жизни — счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное — здоровья, без которого никак нельзя. Пусть Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни. Поздравляю!

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Милые поздравления с Сочельником в стихах

В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!

В Сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!

В Рождественский сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.

Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Милые поздравления с Сочельником в смс

В Рождественский сочельник
Желаю вам добра,
Здоровья и веселья,
Душевного тепла!

Пусть в этот праздник светлый
Господь согреет вас
И ангела направит
Хранить вас каждый час!

В Рождественский сочельник
Хочу вам пожелать
Любви, добра и мира,
И счастье испытать.

Мечтам желаю сбыться,
Пусть вас Господь хранит
Пускай вам путь укажет,
От бед всех защитит!

В канун рождения Иисуса,
Желаю, пусть свершится чудо.
Пусть исцелится тот, кто болен,
Счастливым станет обездоленный.
Любовь пусть одинокий повстречает,
И ангел всем нам помогает!

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