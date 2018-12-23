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Привлекаем внимание: Топ-5 аксессуаров Нового года — 2019

Любой, даже самый простой образ заиграет по-новому, если разбавить его подходящей сумкой или стильным перстнем. В этом сезоне стилисты сделали всё, чтобы изделия из шерсти и громоздкие украшения прешлись вам по душе. Какие аксессуары модно носить в 2019 году - в материале altapress.ru

Витрина
Витрина
СС0

Сумки

Меховые сумки — новая тенденция этой зимы. Особенно интересно смотрится цветной мех. Такую сумку можно использовать как для повседневной носки, так и в праздники.

Перчатки

В этом сезоне перчатки — не только средство защиты рук в морозы, но и важный эллемент вашего образа. Стилисты советуют пойти на эксперимент. Замша, стразы или кружево — то, что нужно. Важно помнить, что этот элемент гардероба дополнение к шапке, шарфу и сумке. Не следует перегружать образ обилием выразительных деталей.

Украшения

Громоздкие перстни, серьги и ожерелья вряд-ли согреют в зимнюю стужу. Но тенденция броских деталей сохраняется. Важно понимать, что такие украшения привлекут внимание не только к вашему образу, но и к тем местам, на которых они будут распологаться.

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